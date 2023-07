Guarello apunta a Felicevich por la salida a costo cero de Dituro de la UC: “Él igual le va a cobrar a los turcos su porcentaje”

En medio de una severa crisis deportiva que atraviesa Universidad Católica, Matías Dituro, hasta hace algunos días arquero y capitán del primer equipo cruzado, optó por emigrar de San Carlos de Apoquindo para tomar una oferta que le llegó desde el fútbol turco, específicamente del club Fatih Karagümrük.

Y pese a que tenía contrato vigente con la “Franja”, las tratativas para sellar su salida se dieron de forma expedita, ya que Cruzados aceptó dejarlo partir a “costo cero” apelando al deseo del jugador de volver a competir en alguna liga de la UEFA.

Ante ello, el periodista Juan Cristóbal Guarello realizó un extenso y potente análisis en su programa “La hora de King Kong”, en el que acusó al empresario Fernando Felicevich como el hombre clave de esta llamativa salida de Dituro del conjunto de la precordillera.

“Lo de Dituro que parecía una tontería, que premio a su trayectoria lo dejamos ir y bla bla, no va por ahí el asunto. Y las explicaciones que dio Buljubasich en conferencia de prensa oscurecieron más que aclararon y le pusieron más pelos a la sopa. Complicaron más el asunto y generaron más dudas”, tiró de entrada el periodista.

“Vuelve Dituro y nos enteramos de algo que me llama muchísimo la atención: 60 millones de pesos mensuales, 80 mil dólares por un arquero que en Europa ya no querían y que las dos ofertas que llegaron por él de Argentina no satisfacieron a la UC y por lo tanto lo dejan. Un sueldo altísimo y uno se pregunta por qué, por qué lo recontratan con un sueldo tan alto teniendo a un buen arquero. Ahí ya la cosa va media rara. Yo no hablo de las platas de nadie, si Católica lo quiere pagar lo paga, el tema de fondo es que Católica después no tiene para fichar a un 10 o a un central de menos de 35 años”, continuó.

Tras ello, el autor de “Un muerto en el camarín” se metió de lleno en la reciente salida de Dituro. “La cosa es que Católica no levanta cabeza y de repente, de la nada, con Holan colgando del precipicio, Dituro dice me voy a Turquía. Más allá del equipo, el fútbol turco es fuerte, tiene plata y este equipo tiene varios recuerdos extranjeros, entre ellos varios europeos, es decir, sueldos altos, pero Dituro dice que se va sin la cláusula de rescisión que le correspondía a Universidad Católica. Y ahí la cosa se pone un poco rara... ¿Por qué la UC regala el millón de dólares que le correspondía por la salida antes que terminara el contrato? Ahí la cosa no me cuadra nada, me parece rara, Católica está construyendo el estadio, le tuvo que pedir plata a los socios, tuvo que hacer una colecta, vender asientos, estaba juntando plata como sea para poder terminar este estadio nuevo, entonces no tiene ningún sentido que una cláusula de un millón de dólares no la quieran cobrar”, estableció.

José María Buljubasich Foto: AgenciaUNO

Lugo puso sobre la mesa las declaraciones sobre este tema de José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados. “Me voy a lo que dijo Buljubasich: ‘Hace veinte días Matías Dituro manifestó su deseo de seguir su carrera en Europa antes de que hubiese una propuesta. Luego llegó una oferta’. Qué curioso, justo cuando desea llega la oferta. Ahí ya hay que ir al VAR, no existen las coincidencias. ‘Luego llegó una oferta que era cero pesos para el club y después de conversarlo entre el directorio se priorizó el deseo del jugador’. Qué dadivosa Universidad Católica”, sostuvo.

“‘Continuaron las conversaciones con este club turco que ofertó que hubiese un ingreso para Universidad Católica, pero eso no se concretó’. Por supuesto que alguien que tiene dos de frente y entiende algo cómo funciona el fútbol profesional, sabe que las explicaciones de Buljubasich son inaceptables. En el fútbol profesional nadie regala nada y menos un millón de dólares”, prosiguió.

El caso de “Catuto” Rebolledo

Para poner otro elemento sobre la mesa, Juan Cristóbal Guarello contó que el año pasado Universidad Católica se negó a aceptar una oferta que llegó desde Portugal por Raimundo Rebolledo, más allá del deseo por partir a Europa que exresó “Catuto”.

“Hace once meses, exactamente, Raimundo Rebolledo tuvo una oferta del Santa Clara del Portugal. Catuto, que ahora está jugando en Ñublense, que no es un jugador exportable, que sus posibilidades de jugar en el extranjero son pocas, tuvo una oferta del Santa Clara y Católica no la aceptó, encontraba que era poca plata. Le importó nada el deseo del jugador que era irse a Europa. Ahí a Católica no le importó, ahí Católica no tuvo la misma bonhomía que tuvo con Dituro. Qué raro”, manifestó.

Raimundo Rebolledo Foto: AgenciaUNO

“Yo hablé con Catuto, lo entrevistamos en DSports, y él que es muy caballero, muy decente, dijo que no quería hablar del tema porque no quería armar una polémica. Y ahora, un año después, renuncian a un millón de dólares por el deseo del jugador. No hay cómo defenderlo. El empresario es Felicevich”, agregó.

Para cerrar, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo planteó lo siguiente: “En algún momento yo tuve un cruce con Juan Tagle por Fabián Orellana, otro jugador de Felicevich. Me extrañó mucho lo largo de su contrato y lo caro del sueldo. Entonces, empezamos a hacer el cruce, Orellana con su contrato de dos años y medio, por 50 mil dólares mensuales, te juega tres partidos en el año y después al mismo empresario le dices que a Dituro no le cobras la cláusula de rescisión, pero él igual le va a cobrar a los turcos su porcentaje por el traspaso. Entonces aquí hay cosas que no están funcionando en Universidad Católica y nos están viendo la cara de hueones de hace rato. Llega un momento en que hay que decir basta. Las explicaciones de Cruzados no son aceptables ni para los hinchas de la UC ni para los que seguimos el fútbol hace mucho tiempo, y que tenemos que ser críticos y mirar esto con cierta distancia”.