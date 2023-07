Silberman vuelve a lanzarse contra Felicevich: “Lo más extraño en el caso de Suazo es que el más perjudicado fue Colo Colo”

Este domingo se emitió el reportaje llamado “El cartel del gol” del programa Informe Especial, en el que se abordaron distintas aristas de las redes de poder que controlan el fútbol chileno. Entre ellas lo que concierne a los representantes más influyentes de nuestro medio.

Uno de los apuntados fue el argentino Fernando Felicevich, quien es el agente de jugadores como Arturo Vidal o Alexis Sánchez, además de estar vinculado a la propiedad de Deportes La Serena y de representar a casas de apuestas en nuestro país a través de su empresa Vibra Marketing.

En ese contexto habló Alan Silberman, empresario de jugadores que acusa a Felicevich de robarle la representación de Gabriel Suazo, en el contexto del arribo al Toulouse del futbolista formado en Colo Colo.

Al recordar aquella situación, Silberman manifestó: “Para variar se metió el delincuente que todos los cercanos al fútbol lo conocen como el sucesor de Alí Baba. Te vas dando cuenta que no sólo es el asunto de la representación, también la pertenencia de clubes, movimientos dentro de la ANFP”.

Tras ello profundizó en el caso de Suazo, quien en enero de 2023 fichó por el Toulouse en condición de agente libre, luego de finalizar su contrato con Colo Colo. Es decir, el “Cacique” no recibió dinero por su pase.

Silberman aseguró que él hizo llegar a Macul ofertas por el pase de Suazo, sin embargo no tuvo respuesta desde Blanco y Negro. Meses después, “Gabi” terminaría yéndose libre y fichando en Toulouse por medio de FF y su empresa.

Fernando Felicevich (Photosport)

“Fui eliminado como el representante del jugador y lo más extraño en el caso de Suazo es que el más perjudicado fue Colo Colo, porque yo hice llegar por Suazo tres ofertas donde a Colo Colo le iban a llegar 1,2 millones de dólares. Entonces a mí me resulta terriblemente extraño que nunca Colo Colo dijo una palabra al respecto, no abrió la boca, no dijo nada”, estableció.

“Pero después uno se pone a pensar y te das cuenta que el representante del gran auspiciador de muchos equipos es el delincuente a través de las casas de apuestas, es el representante del torneo nacional a través de las casas de apuestas. Entonces, ya no es un conflicto de interés, es una infinidad de conflictos de intereres”, complementó.