Liberman categórico con Vidal tras sus dichos sobre Sampaoli: “Mucho peor es no tener memoria”

Las declaraciones de Arturo Vidal sobre Jorge Sampaoli han provocado diversas reacciones en el medio futbolístico sudamericano. En Argentina, por ejemplo, el controvertido periodista Martín Liberman manifestó un categórico comentario respecto a los dichos del “King”.

A través de su cuenta en Twitter, Liberman cuestionó a Vidal por tildar de “perdedor” a Sampaoli, luego de su convulsionada salida de Flamengo. Junto con ello, el reconocido periodista argentino le pidió a sus seguidores opiniones al respecto.

“Vidal habla mal de Sampaoli porque le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de America como DT. Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa América v2015. ¿Qué opinan?”, expresó.

Posteriormente, Liberman calificó al ahora mediocampista del Athletico Paranaense de “desagradecido” por sus dichos contra el casildense.

“El dolor que genera que te digan en la cara que no les servís. Que no te van a utilizar. Un desagradecido el Rey. ¿Cómo le va a decir perdedor al DT que lo sacó campeón de America? Insolito”, estableció.

Martín Liberman sobre Arturo Vidal Foto: Captura Twitter