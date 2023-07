“Me acordé tanto”: Israel comparó la situación económica de Arturo Vidal con la de futbolista inglés que acabó su carrera “pobre, como una rata”

Mauricio Israel aseguró este lunes, en el programa “Sígueme y te sigo”, que la actual situación económica de Arturo Vidal, con severos problemas de liquidez tras la venta de todos su caballos, propiedades, y la deuda de cinco meses de pensión alimenticia que mantendría con su exesposa, Marité Matus, podrían llevar al chileno a un retiro del fútbol en la misma situación del histórico seleccionado inglés Paul Gascoigne, quien terminó “durmiendo en la calle, pobre como una rata”.

El lapidario diagnóstico de Israel lo hizo mientras detallaba todos los problemas que ha debido enfrentar el chileno en los últimos meses, y los motivos que habría tenido para renunciar al millonario contrato que mantenía con Flamengo para firmar otro “bastante menor” con Athletico Paranaense.

La preocupación de Mauricio Israel

Según el comentarista deportivo, Vidal le habría pedido a su representante (Fernando Felicevich) que le gestionara un último contrato millonario, el cual sería con un club saudí, que para llevárselo el próximo año le exigía ser titular, cosa que en Flamengo no sucedía.

“Dicen que la ida al Paranaense es por dos razones. Una, porque sería que los saudíes, que están interesados en llevarse a Arturo Vidal, no querían llevarse a un jugador que fuera reserva. En los últimos partidos ha jugado ocho minutos. Entonces acá va a tener la continuidad que necesita en estos seis meses para después poder firmar un contrato más largo”, reveló el comentarista, quien evidenció su inquietud por la actual situación financiera del formado en Colo Colo, al punto de comparar sus onerosos gastos a los que llevaron a la quiebra al seleccionado inglés.

“Me acordé tanto de un jugador inglés, que se llamaba Paul Gascoigne, que llegó a ser gran figura y terminó durmiendo en la calle, pobre como una rata, alcohólico completamente”, señaló Israel, quien justificó su temor en los malos negocios que ha hecho el deportista nacional.

“¿Dónde está el meollo del asunto? Primero, Arturo Vidal, fanático de los caballos de carrera. Me contaron que él inflaba los precios de los caballos cuando iba a los remates. Él llegó a tener 80 caballos de carrera, algunos de ellos ganaron, otros no, se compró un campo para hacer un stud, un Haras. Él ya vendió todos sus caballos, no le queda ni uno, está a la venta el campo, está a la venta la casa, y en lo de Chicureo hay un problema bastante serio porque tenía un gimnasio, centro deportivo, y hay problemas con los trabajadores, están en bastante mala situación”, reveló.

“Se dice que Felicevich arregló una situación para que a los trabajadores que él tenía, que eran casi 140, se les hizo un contrato de tres meses, y a los tres meses los despidieron, para no pagarles indemnización. Hay gente muy molesta en la población donde creció Vidal, donde estaban todos estos amigos a los que llevaba a todas partes, no lo quieren ver, no lo dejan entrar. Perdió el club de fútbol que tenía, el Rodelindo Román, y lo más grave, y que no se había querido decir, pero yo había escuchado rumores la semana pasada, es que hace cinco meses no le pasa pensión alimenticia a Marité Matus”, prosiguió.