Dituro alza la voz: revela que la UC rechazó una millonaria oferta por su pase y que no le permitieron despedirse de los hinchas

El arquero Matías Dituro, quien tuvo una controvertida salida de Universidad Católica para firmar por el Fatih Karagümrük de Turquía, alzó la voz en sus redes sociales y abordó este asunto, dejando duros comentarios respecto al manejo de su caso en Cruzados.

“Debido a todas las especulaciones que están dando vuelta sobre mi salida de Universidad Católica, me veo en la obligación de expresarme y contar mi versión”, partió expresando el meta argentino a través de una publicación en Instagram.

Tras ello explicó que “cuando termino el torneo en el Celta de Vigo (mediados de 2022), se comunicaron conmigo del club Universidad Católica para preguntarme cuáles eran mis intenciones, a lo cual les conteste que mi ilusión y mi deseo era continuar mi carrera en Europa. Pasaron los días y llega una propuesta de compra por parte del Girona, la cual reunía todas las condiciones de mi cláusula de salida, se la presentamos al club, y fue rechazada, sobre todo por los tiempos en la cual llegó. Yo insistí para que aceptaran la propuesta que era mi deseo y que al club le entraría más de un millón de dólares por un jugador de 35 años, aun así fue rechazada”.

Luego, el experimentado portero sostuvo que “hace unos meses hablamos con el club para ver la situación contractual y comentarles mis sensaciones, manifestando que mi deseo y mi ilusión seguía siendo la misma, a lo cual la respuesta que recibimos del club fue que no verían con malos ojos una salida mía en estos momentos, y que por la cláusula de salida no nos preocupáramos, no sería un impedimento, nosotros no teníamos ninguna propuesta hasta el momento, entendiendo yo que quizás no era tan imprescindible para el club en este momento”.

“Yo asumo mi responsabilidad de tener una ilusión y un sueño, también asumo que mi rendimiento no fue el que los tenía acostumbrado, más allá que me entrené igual que siempre, quizás por el contrato que tenía, esa era una buena excusa para no ver con malos ojos una salida mía”, complementó.

En la misma línea, Dituro remarcó que “nunca ejercí ningún tipo de presión para irme del club gratis, lo puedo asegurar 100% y no tuve ninguna conversación con nadie del club sobre esta situación”.

Matías Dituro Foto: Photosport

Asimismo, quien fuera el capitán de la UC en el arranque de la presente temporada hizo otro duro descargo contra Cruzados. “Lamento mucho la forma en la cual me toca irme de este club al que tanto cariño le tengo, yo quería hacer una conferencia en conjunto, pero no fue posible, también quise jugar el último partido y poder despedirme de la gente en cancha, tampoco lo pude hacer, el club pensó que no tendría el foco en el partido”, estableció.

“Por eso uso este medio para agradecerles por todo el cariño que me brindaron durante todo este tiempo, por el amor que me entregaron a mi y a toda mi familia, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, Católica estará siempre en una gran parte de mi corazón y el de mi familia”, agregó.

Para cerrar, Matías Dituro dejó las siguientes palabras: “Por último agradecerle al club por confiar en mi allá en el 2018 cuando apostaron y me trajeron, sobre todo a Juan Tagle y a Tati, que sin ellos no hubiera sido posible conseguir todo lo que conseguimos estos años”.