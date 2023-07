“No debiese decirlo”: Juvenal Olmos revela reunión con uno de los principales candidatos para la banca de la UC

Mientras la directiva de Cruzados trabaja para encontrar al reemplazante de Ariel Holan, Juvenal Olmos, histórico de la UC y actual comentarista de TNT Sports reveló una reunión con uno de los principales candidatos para la banca de la “Franja”.

“Tengo una reunión muy importante mañana (viernes) en la mañana. No debiese decirlo… me junto con un compañero de profesión que creo que me va a preguntar algunas cosas que no les puedo decir ahora”, comentó Olmos en la edición de ayer jueves de “Todos Somos Técnicos”.

Olmos se refiere a Nicolás Núñez, entrenador que se encuentra libre luego de dejar la banca de Magallanes a mediados de mayo, luego de una seguidilla de malos resultados en el Campeonato Nacional.

Sin embargo el “Nico” cuenta con el aval de la gran temporada 2022 con la “Academia”, en la que conquistó el Campeonato de Ascenso y la Copa Chile. Posteriormente le ganó la Supercopa a Colo Colo.

“Me junto a las 10 con el Nico (Núñez). Más no les puedo decir, porque me voy de vacaciones”, agregó Olmos sobre este encuentro con el DT de 38 años, quien como futbolista se formó y debutó a nivel profesional en Universidad Católica.

Luego de dicha intervención, a Olmos le preguntaron si Núñez es el principal candidato que maneja Cruzados. Su respuesta fue la siguiente: “Nacional sí. Pero entiendo que también hay uno extranjero que viene corriendo por fuera. Esas son las dos alternativas que hay, más no estoy autorizado a decirlo”.

Nicolás Núñez / Photosport

Cabe consignar que pese a haber dirigido a Magallanes en la presente temporada, Nicolás Núñez sí se encuentra habilitado para fichar en otro elenco de Primera División en 2023.

El artículo 51 de las bases del Campeonato establece lo siguiente: “Ningún Director Técnico podrá ser inscrito en más de un club de la misma división durante la misma temporada, ni cumplir funciones como tal antes de 60 días después de haber firmado su finiquito con el club anterior, con un máximo de 2 clubes por temporada”.

En este caso, Núñez firmó su finiquito con Magallanes el pasado 15 de mayo, por lo que está en regla para firmar por la UC o cualquier otro elenco de Primera, si es que así fuera el caso.