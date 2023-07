“¿Por qué? No lo entiendo”: Juan Cristóbal Guarello quedó extrañado con posible palo de Manuel de Tezanos a su canal de Youtube

Juan Cristóbal Guarello reconoció en su programa “La hora de King Kong” haber quedado extrañado con unas declaraciones de su colega Manuel de Tezanos-Pinto, quien en una entrevista dada la semana pasada a un medio nacional aseguró que “cuando abrí el canal de Youtube se reían de mí algunos que ahora han abierto sus canales (...) hay varios, pero bueno”.

Las palabras del rostro de Canal 13 y Direct TV llegaron luego de unos pocos minutos de su programa en la red social, al recordar la entrevista de De Tezanos-Pinto en lacuarta.com.

La respuesta de Juan Cristóbal Guarello

“Oye. ¿Sabís (sic) qué? La otra vez me preguntaron por Manuel de Tezanos acá y yo dije: ‘Oye, está haciendo un programa súper bueno’, qué se yo, está yendo por su lado”, recordó el periodista.

“Y el viernes como que me tira un palo en lacuarta.com . ¿Por qué? No lo entiendo. Claro, todos se reían. No sé quién se ríe de alguien que abre un canal de Youtube. O sea, todos se reían cuando abrí mi primera radio, y es un medio de comunicación”, prosiguió el comunicador, quien asumió que las críticas hacia su persona son parte del “precio del éxito”.

“Lo único que puedo decir es que algunos se reían cuando nosotros hacíamos denuncias en contra de los empresarios y de la dudosa relación que había con el fútbol. Algunos se reían y ahora están todos haciendo denuncias. Si es por eso. Lo siento”, indicó.

Tras la aclaración, Guarello nuevamente volvió a hablar de su colega de TNT Sports debido a la gran cantidad de comentarios que le llegaron en el chat abierto de su streaming.

“Yo, en serio. Encuentro súper válido lo que hace Manuel de Tezanos. Digo, porque yo sentí el viernes, en la entrevista de lacuarta.com , el palo era pa’ mí, porque no veo ningún otro canal nuevo de Youtube. No veo ningún otro canal nuevo en Youtube en deportes, o sea, en fútbol no veo otro canal nuevo”, dijo.