“¿Qué pasa? ¿Cómo no va a encontrar un club”: Jean Beausejour evidenció su preocupación por incierto futuro de Alexis Sánchez

El excompañero de Alexis Sánchez en la selección chilena, Jean Beausejour, se mostró este lunes altamente preocupado por la actual situación contractual del tocopillano, quien hasta la fecha sigue sin concretar su fichaje en algún club europeo de cara al inicio de las clasificatorias mundialistas de septiembre.

El retirado futbolista profesional, y en la actualidad comentarista deportivo, reconoció en su plataforma de ESPN sus temores respecto del futuro del goleador de la Roja, quien de ser el objetivo número uno de su exclub, Olympique de Marsella, o interés real de otros clubes como PSG, Arsenal y Besiktas, ha pasado a ser una verdadera incógnita.

El temor de Jean Beausejour por futuro de Alexis

“Con respecto a lo que pasa con Alexis. En esta situación, uno la ve con un poco de preocupación, porque en la medida que se va cerrando el libro de pases, más allá de que falte un tiempo prudente, pero uno quisiera que ya estuviese en un equipo”, indicó Bose, quien asumió que ante la falta de ofertas concretas, los tiempos del chileno para llegar en óptimas condiciones al debut de la selección en las clasificatorias al Mundial 2026 no son demasiado alentadores.

“Ese, yo creo, es el ideal. Que tenga los tiempos claros en llegar (a su nuevo equipo), en tener una pretemporada, de casi un mes, que es lo que corresponde para que llegue bien a la fecha en septiembre (ante Uruguay y Colombia)”, afirmó.

“A mí me pasa que, con la gran temporada que hizo Alexis, que todavía no haya concretado un arribo a un equipo, yo creo que eso, a mí por lo menos, me digo: ‘¿Qué pasa? ¿Cómo no va encontrar un club?’”, prosiguió el comentarista, cuyo análisis fue contrastado por su compañero de panel, Diego Rivarola, quien le aclaró que más allá del nombre propio de Sánchez, el fútbol actual es demasiado competitivo para los futbolistas más experimentados.

Alexis en modo misterioso: lanza enigmática publicación en sus redes sociales

“Les dejó millones de dólares”: Beausejour le sale al cruce a los hinchas de Colo Colo que critican a Arturo Vidal

“Es que tampoco te puedes quedar en el nombre que tiene, en lo que ha hecho, porque el mercado en Europa es muy dinámico y aparecen jugadores nuevos, hay mucha competencia”, le señaló.

Pese a ello, Beausejour insistió en su llamado de alerta respecto del futuro de Sánchez.