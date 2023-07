“Sólo quiero decir. ¿Una década en Europa?”: Guarello respondió a basureo de Arturo Vidal y Fabián Orellana

Juan Cristóbal Guarello salió al paso anoche a las duras críticas que le hicieron Arturo Vidal y Fabián Orellana, quienes en una transmisión de Twitch lo cuestionaron por acusar a varios seleccionados chilenos representados por Fernando Felicevich de reclutar futbolistas jóvenes para su agente argentino.

Entre los dichos que hicieron ambos futbolistas en contra del periodista y también escritor, afirmaron que el comunicador “con suerte sabe caminar, el embarao ese”, y que “este Guarello cree que se las sabe todas el culi**. No jugó nunca a la pelota el malo conche** (...) no está ni titulado de periodista ese conche**”.

La dura respuesta de Juan Cristóbal Guarello

Frente a los insultos, el periodista ocupó anoche su espacio en Direct TV, y antes de iniciar su habitual columna deportiva, le pidió a su colega del programa (Víctor Cruces) unos minutos para responder a Vidal y Orellana.

“Una cosita ‘Tigre’ (Cruces), que hoy día fui insultado por Arturo Vidal y Fabián Orellana. Sólo quiero decir una cosa: ¿Una década en Europa para hablar así? ¿Cuándo te están siguiendo miles de personas? ¿Una década en Europa, en la cuna de la cultura occidental, para hablar así?”, inició el periodista deportivo, quien defenestró a ambos futbolistas por las formas que utilizaron para criticarlo.

“¿Que Orellana no aprendió nada en España? ¿No escuchó hablar a la gente? ¿No aprendió nada? ¿Y Vidal? Estuvo en Italia, en el norte de Italia, la cuna de la banca, por ejemplo. En la cuna de nuestro idioma. En toda nuestra cultura. Estuvo en Alemania. Estuvo en España, estuvo en Cataluña. Una década en Europa y más para hablar de esa manera, para expresarse de esa manera. Que triste, ah”, afirmó.

Sobre el final, y luego de aventurar un triste final para los deportistas, Guarello incluso aseguró tener “una cartita” bajo la manga respecto de Vidal.