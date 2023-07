Guarello habla de su “cartita bajo la manga” sobre Vidal: “Hay una información que yo sé que no debería saber”

El periodista Juan Cristóbal Guarello manifestó que quiere dar por cerrada la última polémica con Arturo Vidal, sin embargo advirtió que cuenta con una “cartita bajo la manga” sobre el actual mediocampista del Athletico Paranaense de Brasil.

“Lo que le quiero decir a Vidal, es que tengo una info muy personal que tiene que ver con el comienzo de su carrera, que me la dijeron y que yo no debería saber”, sostuvo JCG en el último capítulo de su programa “La hora de King Kong”.

Tras ello, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 apuntó a la relación que existe entre el “King” y Vibra, la empresa liderada por el argentino Fernando Felicevich que tiene a cargo su representación.

“Vidal cree, se juega, se inmola y se incinera por la empresa que lo representa, pero yo no sé si esa empresa, y me parece que los dos episodios que tengo con esa empresa me dicen lo contrario, son tan leales, si lo quieren tanto, si le tienen tanto respeto”, estableció.

Por lo mismo manifestó que “tengo dudas, por lo menos los dos personajes de esa empresa que me he encontrado, no he visto en sus palabras, no he interpretado precisamente admiración por el jugador. Hay una información que yo sé que no debería saber”.

Una biografía de Vidal

Al profundizar sobre esta situación, Juan Cristóbal Guarello reveló lo siguiente: “Hace dos años se contactó conmigo Leila Guerriero, una de las periodistas más importantes de América Latina, argentina, investigadora. Leila me pidió escribir una biografía de Arturo Vidal. Yo la pensé, en ese momento estaba escribiendo ‘País Barrabrava’ y decidí que no, finalmente no la escribí”.

“Y resulta que después había gente muy dispuesta, del entorno de la empresa, a darme info, muy dispuesta a contarme cosas, entonces Arturito, cuidado, en 10 años más, cuando estés llamando para Miami y no te contesten, me cuentas. Así de simple”, remató.