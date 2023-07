“Un momento de mierda”: los descargos de Brayan Cortés tras sufrir una violenta encerrona

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y seleccionado nacional, sufrió una violenta encerrona en horas de la noche del miércoles, mientras se disponía a cargar combustible con su vehículo en una estación de servicio en la comuna de Calera de Tango.

Y tras entrenar con normalidad este jueves junto al plantel del “Cacique”, el iquiqueño se pronunció en sus redes sociales para hacer sus descargos por esta ingrata experiencia.

“Quiero agradecer a todos por sus mensajes... Un momento de mierda. Solo darle gracias a Dios que no pasó algo más grave, a mi familia y seres queridos por siempre acompañarme en todo momento”, expresó Cortés a través de una historia en Instagram.

“Seguimos firme y con la mente positiva en todo momento”, complementó el portero que fue titular en la última presentación de Colo Colo, el empate sin goles como visita ante Ñublense.

Cabe recordar que durante la noche del miércoles, pocas horas después de sufrir la encerrona, Cortés también emitió declaraciones sobre esta situación. “Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”, explicó.

“Agradecerle a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, agregó.