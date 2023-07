Guarello pide a sus seguidores bajar un cambio con Vidal: “Me metí a su Instagram, tiene muchos insultos y no se los merece”

Tras varios días de controversia entre Juan Cristóbal Guarello y Arturo Vidal, con Fernando Felicevich en el centro de la discusión, el destacado periodista deportivo manifestó que quiere dar por cerrado este round público con el “King”.

En la última edición de “La hora de King Kong”, JCG asumió que cometió un error al referirse a Vidal y a Fabián Orellana como “perros mandados a ladrar por Felicevich”, durante el bloque deportivo de T13 y pidió a sus seguidores bajar el nivel de beligerancia contra el “Rey Arturo”.

“Aflojemos la mano con Vidal y con Orellana. Reconozco que ayer se me chisporroteo una cuestión en Teletrece que no tendría que haber dicho porque me parece un tema cerrado”, expresó.

Tras ello apuntó lo siguiente: “Hay una cosa muy importante: más allá de lo que diga o no Arturo Vidal, sigue estando en el podio de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. Eso no se lo quita nadie, lo que le ha dado al fútbol chileno no se lo quita nadie, mi admiración a él como futbolista no se la quita nadie, que sea el jugador más completo en la historia del fútbol chileno y el que podía jugar en cualquier posición es una realidad”.

En la misma línea, el autor de “Un muerto en el camarín” estableció que “más allá de lo que uno piense, de los temas personales, de ciertas actitudes, de que me saque la madre, no quita lo que él ha sido en la cancha. Y Orellana tuvo su pequeño momento en el fútbol chileno y la verdad es que paren”.

En ese contexto, Guarello contó que “me metí al Instagram de Vidal, tiene muchos insultos y no se los merece. Se equivocó Vidal, me parece que equivocó camino, que está mal asesorado y perfilado, pero sigue siendo un crack y un monstruo del fútbol. Paremos la mano y apuntemos para arriba”.