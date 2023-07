“Tiene la ventaja”: revelan que agente de Alexis Sánchez está en España negociando regreso “a costo cero” del delantero a Barcelona

El incierto futuro deportivo de Alexis Sánchez podría tener esta semana un desenlace definitivo, luego que un periodista deportivo español afirmara en sus redes sociales que el representante del delantero nacional, Fernando Felicevich, llegó a la Ciudad Condal para negociar “a costo cero” el regreso del tocopillano al cuadro culé.

Josep Capdevilla, exredactor jefe del diario catalán Sport, fue quien lanzó la bomba luego de los rumores de la inminente salida del club del francés Ousmane Dembélé, quien habría llegado a un acuerdo económico con PSG.

El posible regreso de Alexis Sánchez

En ese escenario, y según indicó Capdevilla en su cuenta de Twitter, Barcelona apuntaría a dos futbolistas para reemplazarlo: uno de ellos, el tocopillano; y el otro, el delantero belga de Atlético de Madrid, Yannick Carrasco.

De los dos, quien tendría el camino más llano para firmar por Barcelona sería el chileno, principalmente porque “llegaría libre (sin que el club culé pague por su pase)”, a diferencia del europeo cuya desvinculación del equipo colchonero le costaría al Barza “15 millones de euros”.

“Yannick Carrasco y Alexis Sánchez son las dos alternativas a la más que posible marcha de Dembélé. El chileno tiene la ventaja que llegaría libre, mientras que por Carrasco habría que pagar 15 millones de euros. El representante de Alexis Sánchez está hoy (lunes) en Barcelona”, reveló Capdevilla, quien a pesar de las críticas recibidas en la red social por hinchas del cuadro blaugrana se defendió asegurando que su información le fue entregada por una fuente cercana a las negociaciones.

“Los periodistas somos ignorantes. Sólo sabemos lo que nos cuentan. Lo que he dicho es lo que me han contado”, agregó.

El periodista, con pasado en el diario Sport de Barcelona, reveló las negociaciones de Alexis Sánchez con el Barza. Fuente: Twitter @josepcapdevila.

El eventual regreso de Sánchez a la Ciudad Condal no fue una noticia (o rumor) bien recibido por uno de los streamer más populares del orbe, el español Ibai Llanos, quien en una transmisión de Twitch aseguró que lo del chileno es algo que “no le gustó a FC Barcelona, al aficionado blaugrana”.

Las críticas a Alexis Sánchez

“Decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma, que no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada (...) los chilenos se volvieron completamente locos, enloquecieron, pero al aficionado del Barca y a los jugadores veteranos no les ilusiona tanto”, explicó.

