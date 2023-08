“No compiten”: Guarello baja a la U y la UC de la lucha por el título y apunta a Colo Colo como favorito

Juan Cristóbal Guarello aseguró en su tribuna del programa “Más que fútbol” que ni Universidad de Chile o la UC tienen posibilidades de pelear por el título de este torneo nacional que, a su juicio, tiene a Colo Colo como el principal favorito a pesar de encontrarse a seis puntos del actual líder, Cobresal.

El periodista deportivo insistió en su postura en la señal de Direct TV, principalmente porque el equipo dirigido por Gustavo Quinteros tiene un plantel más grande que el de Cobresal, y porque las universidades “no están compitiendo” en este campeonato.

El pronóstico de Juan Cristóbal Guarello

“Imposible que no clasifique a la Copa (Libertadores) y tercero entras igual”, aseguró Guarello, quien hizo caso omiso a las dudas de sus colegas en el estudio, quienes apuntaron a una crisis en la interna del Cacique debido a las tempraneras eliminaciones de los torneos internacionales y la incertidumbre respecto del futuro contractual de su entrenador argentino-boliviano.

“Hay una cuestión de fondo”, insistió el periodista, quien apuntó a una serie de factores deportivos que atentarían contra las posibilidades tanto de Cobresal como de las universidades, así como las de Huachipato, Unión Española y Everton, los equipos que al inicio de esta vigésima fecha anteceden al Cacique en la tabla de posiciones.

“Católica no está compitiendo, la U no está compitiendo, tu rival es Cobresal que tiene 15 jugadores. Huachipato se bajó, está pensando en quién transfieren y quién no. No sé si Unión (Española) tendrá suficiente fuerza para llegar, y Everton se metió y le vendieron dos jugadores fundamentales”, explicó.

“Entonces, cuando uno tiene que calibrar, como están dadas las cosas, el piso mínimo para Colo Colo es ser primero o segundo en este Campeonato. Además que siempre tienen la ventaja que tiene el (estadio) Monumental. De salir campeón, Colo Colo puede salir campeón, si al final está enfrentando a equipos que no tienen plantel”, concluyó.

De momento, sus predicciones podrían cumplirse puesto que en el inicio de esta fecha, Unión Española perdió este sábado por 1-0 ante Magallanes (gol de Joaquín Larrivey); y los albos buscarán mañana los tres puntos en su visita a Everton (15:00 horas).

El resto de la jornada se jugará con los siguientes partidos.

Sábado: Huachipato-Coquimbo y Universidad Católica-Audax Italiano.

Domingo: Ñublense-Cobresal; Copiapó-Curicó Unido y Unión La Calera-Palestino.

Lunes: Universidad de Chile-O’Higgins.