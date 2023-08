Pellegrino reconoce su incomodidad con las filtraciones en la U: “A veces paro un equipo y a los minutos ya se sabe”

Mauricio Pellegrino dio cuenta de la tensión que existe al interior de Universidad de Chile luego de reconocer hoy su contrariedad con la filtración que llegó a los medios de comunicación por una reunión privada que sostuvo a mediados de esta semana con el directorio de Azul Azul.

El motivo de la convocatoria, según reveló elmercurio.com, habría sido para conocer los motivos de Pellegrino para explicar las tres derrotas consecutivas del equipo en el Campeonato Nacional, que abrieron las puertas a una crisis interna en la institución laica, debido al nivel de juego del equipo y su distanciamiento de los primeros puestos del torneo local.

La sorpresa de Mauricio Pellegrino

Una “reunión informal”, según explicó el entrenador, quien de todos modos se mostró extrañado de haberse hecho pública a través del diario de circulación nacional.

“En las instituciones lo ideal es que se pueda hablar en privado, pero casi siempre se sabe porque había mucha gente”, dijo el DT, quien aclaró que “fue una reunión informal donde había directores que yo no conocía, del consejo, que se han presentado y fue una charla que estuvo bien”.

Sin querer dramatizar más en el tema, para no evidenciar mayores problemas en la interna del club, el estratego sostuvo que este tipo de situaciones “ es parte de un poco del show futbolístico, donde siempre las cosas salen a la luz”.

“A veces paro un equipo y a los 10 minutos ya se sabe y acá no entra nadie. Pero siempre se enteran. Lo ideal es que no salga, pero no creo que la noticia sea más importante que la reunión”, aseveró.