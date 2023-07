El motivo de Valdivia para preferir a Pellegrino por sobre Quinteros: “Me gusta cuando un entrenador valoriza lo que tiene”

Jorge Valdivia hizo un frente a frente entre Gustavo Quinteros y Mauricio Pellegrino, entrenadores de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente, respecto a la confección y manejo de sus planteles.

Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, el “Mago” cuestionó a Quinteros por sus constantes reclamos públicos acusando falta de jugadores. Acto seguido, el exseleccionado nacional valoró la postura que ha exhibido Pellegrino cuando se le ha preguntado por la conformación de su plantel.

“Yo creo que los reclamos de Quinteros tienen límite. Yo creo que Quinteros reclamó mucho con el campeonato corriendo sobre refuerzos, y creo que los entrenadores, más allá de pedir refuerzos públicamente, lo tienen que hacer internamente. Y tenemos entendido que lo hizo”, partió planteando Valdivia en la edición de este viernes de “Los Tenores”.

“Ahora, argumentar la falta de refuerzos o el exigir refuerzos al analizar el momento de cómo juega el equipo, no lo comparto en Quinteros. Porque si uno analiza el plantel de Colo Colo, es para que a esta altura haber jugado mucho mejor, porque tiene jugadores de experiencia, de jerarquía, de trayectoria. Tendría que haber jugado mejor Colo Colo y no tuvo que haber quedado eliminado frente a un equipo ordinario como América MG”, continuó.

Tras ello apuntó que “Pellegrino valoriza. Lo primero es valorizar lo que tiene y eso está bien, perfecto. Después internamente si él, perdón la palabra, los caga a palos, eso está perfecto también, porque eso se hace. Yo he convivido con entrenadores que públicamente te salen a apoyar, pero internamente te cagan a palos”.

Jorge Valdivia Foto: Captura Radio ADN

“Pellegrino tiene algo que a mí me gusta, pero es personal, no quiere decir que uno esté bien y el otro no, pero a mí me gusta cuando un entrenador valoriza lo que tiene, ‘me gustaría que llegaran dos o tres más, pero yo valorizo y me adapto a lo que tengo’. Y eso es por lo que yo hago la diferencia entre uno y otro”, agregó.

Para cerrar, Valdivia sostuvo que “cada uno tiene sus argumentos, cada uno entiende lo que necesita, pero hasta cierto punto. Creo que Quinteros se excede en siempre estar pidiendo y no preocuparse de lo que tiene, de no hacer mejorar lo que tiene. Pellegrino hace y trata de valorizar lo que tiene”.