Pellegrino descarta ser el responsable de la crisis en la U: “Y cuando íbamos primeros. ¿Era sólo el entrenador?”

El técnico argentino, Mauricio Pellegrino, descartó este miércoles ser el principal responsable de la crisis futbolística de Universidad de Chile, que en la previa al duelo de este viernes frente a Unión La Calera, llega con cinco fechas sin obtener triunfos.

Fue en la conferencia de prensa de los universitarios que el estratego transandino salió al paso de las críticas que han surgido en su contra debido al irregular paso de los azules en las últimas jornadas del torneo nacional, y en las que algunos medios deportivos incluso han afirmado que buena parte del directorio de Azul Azul lo quiere fuera del CDA si el equipo no logra un triunfo ante el elenco cementero.

La reflexión de Mauricio Pellegrino

“Si estoy acá es porque estoy motivado por mi trabajo”, recordó el técnico, quien espetó a los periodistas presentes en la conferencia de medios a que se preguntaran por las últimas campañas de la U.

“La pregunta es para ustedes un poco: la U viene hace muchos años muy mal y ese es el equipo que heredamos (...) y hemos sido capaces de mejorar en muchos niveles y también tuvimos altibajos. ¿El responsable es solo el entrenador? Creo que no. Y cuando íbamos primeros. ¿Era sólo el entrenador? No”, aseguró.

“La pregunta es: ‘¿Si se corre Pellegrino todos esos males se van a ir?’. Si sintiera que con mi salida todos esos males se van a ir, ya no estaría acá. Y si ahora estoy acá es porque creo que puedo ayudar a esta etapa de crecimiento total”, se justificó el técnico del Chuncho.

La campaña de Universidad de Chile

Tras ello, Pellegrino incluso se aventuró a comparar las campañas de su equipo con las del plantel que el año pasado estuvo hasta el final del campeonato luchando por evitar el descenso.

“En este momento, a falta de nueve jornadas, llevamos los mismos puntos que obtuvimos en todo el año pasado. Hay un crecimiento, hay un trabajo que está ahí y una cosa es la racha de resultados y otra es nuestro trabajo. Hay que separar las cosas”, puntualizó.

“No necesito que me den seguridad, porque aquí me respetan, me pagan y me tratan bien. Y la seguridad al club, se la doy con mi trabajo. Hablamos siempre con el presidente (Michael Clark) y el gerente técnico (Manuel Mayo) de aportar entre todos para que los futbolistas den lo mejor y uno puede hacer las cosas bien y no obtener resultados y al revés también”, agregó Pellegrino, quien asumió la presión que implica dirigir a uno de los dos equipos más populares del país.

“Trabajar en este club lo entiendo como una exigencia máxima y la presión sobre el entrenador es parte de la profesión. Uno debe aprender a convivir con esos aspectos que no puede controlar. Lo que uno puede controlar es la preparación, el entrenamiento o el plan de juego”, señaló.