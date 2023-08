“Es un tema complicado”: Gary Medel se mostró preocupado por la inactividad de Alexis Sánchez

El futuro laboral de Alexis Sánchez, quien por estos días está ad portas de cerrar su regreso a Inter de Milán, no sólo ha tenido preocupados a los hinchas del delantero nacional, sino que a sus propios compañeros en la selección chilena, entre ellos, el defensor Gary Medel, quien en entrevista radial aseguró que “es un tema complicado que no esté jugando” de cara al debut de la Roja en las Clasificatorias mundialistas.

Cuando restan pocas semanas para el estreno de la selección, frente a Uruguay en el estadio Centenario, el próximo 8 de septiembre, la falta de competencia de Sánchez ha sido tema en el entorno de la selección, considerando la relevancia que tiene dentro del camarín la presencia del goleador histórico de la Roja.

La preocupación de Medel con Alexis Sánchez

Una situación que abordó el actual jugador de Vasco da Gama, quien en conversación exclusiva con radio Futuro expuso sus deseos en que su compañero pueda encontrar pronto un club para volver a la competencia.

“Sobre Alexis, es un tema complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos de competencia, con partidos en su cuerpo para estar bien”, señaló el capitán del club carioca.

“No es lo mismo que no estar jugando durante tres meses, o no sé hace cuánto que no está compitiendo Alexis”, indicó el defensor chileno, quien reconoció la importancia que tiene Sánchez dentro del combinado nacional.

“Él es un jugador que se pone a tono rápidamente, porque se cuida mucho en lo físico y mental. Espero que pueda estar con nosotros en estos dos partidos que son muy importantes (frente a Uruguay y Colombia), y donde debemos rescatar la mayor cantidad de puntos, si son seis, si son cuatro. Lo necesitamos a Alexis porque es muy importante para la Selección”, puntualizó Medel, cuyo presente en el fútbol brasileño, donde en la última fecha fue elegido como el mejor jugador del Brasileirao, lo tiene entusiasmado en llegar en un gran nivel a la Roja.