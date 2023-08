“No seas mentiroso, Brayan”: Esteban Paredes echó al agua a Cortés por sus deseos de jugar el Superclásico ante la U

La suspensión del partido ante Magallanes dejó una gran duda en Colo Colo respecto de cuál será el nombre del arquero que en la próxima fecha se ponga bajo los tres palos en el Superclásico ante la U.

Y es que el sistema de rotaciones que impuso el entrenador Gustavo Quinteros para Brayan Cortés y Fernando de Paul fue uno de los temas excluyentes entre los diferentes programas deportivos y sus panelistas, quienes se aventuraron en pedirle al técnico de los albos que por esta ocasión considerara al iquiqueño para el duelo antes los universitarios.

El arquero de Colo Colo para el Superclásico

Ajeno en parte esta discusión, el aludido, Cortés, se presentó este jueves en la actividad de una marca deportiva junto a otros referentes albos y azules, como Esteban Paredes y Diego Rivarola, con quienes posteriormente ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el tema de su eventual suplencia ante la U.

“Como lo he dicho varias veces, lo tomo con mucha tranquilidad. Intento enfocarme en el día a día, en hacer las cosas bien en los entrenamientos, para así rendir el fin de semana. La verdad es que estoy muy tranquilo”, afirmó el arquero.

“Esa decisión la toma el cuerpo técnico, más allá no me meto en las decisiones que tome Gustavo (Quinteros), y lo que tenga que pasar va a pasar. Yo me enfoco en el día a día, en disfrutarlo, en vivirlo, y si me toca jugar bienvenido sea, todo sea para el equipo, y responder. Creo que eso es lo más importante, responderle al equipo, y obviamente en ganar. Por ahí va, pero dentro de todo, estoy muy tranquilo y muy motivado”, agregó el portero, cuya respuesta no dejó conforme ni a Paredes o Rivarola, quienes echaron al agua los verdaderos deseos del iquiqueño de cara el duelo de inicios de septiembre ante los universitarios.

“El Superclásico, todos esperamos ese partido, ese momento, todos lo quieren jugar, así que no seas mentiroso Brayan, si lo querís (sic) jugar, jajajá”, lanzó el goleador histórico de los albos, postura que fue ratificada por el referente de la U, quien remató la conferencia asegurando que “ni yo le creí” a Cortés.