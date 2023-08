“Me quiero quedar”: Alan Saldivia sinceró sus deseos de seguir en Colo Colo pese a ocupar el próximo año un cupo de extranjero

El juvenil defensor uruguayo de Colo Colo, Alan Saldivia, reconoció este miércoles que pese a que el próximo año ocupará un cupo de extranjero en el Cacique, sus deseos son los de seguir “por varios años más” en la institución popular pese a los rumores de prensa de una posible salida al exterior.

Saldivia llegó al cuadro albo desde el Montevideo City Torque a mediados de 2021, bajo el mismo modelo de negocio que usó ByN para incorporar al argentino Pablo Solari, y que le permitió al club que ambos futbolistas no ocuparan cupo de extranjeros sino que de juveniles.

Una situación reglamentaria que en el caso de defensor charrúa de 21 años cambiará radicalmente el próximo año, cuando deba ser inscrito como profesional.

El futuro de Saldivia en Colo Colo

“Llegué hace dos años al club, esperé el tiempo y la oportunidad. Cuando se dio la supe aprovechar, intenté dar el máximo y ahora se está dando todo como un jugador quiere, que es jugar y mantenerse como titular”, reconoció el zaguero, quien en el partido de Copa Chile ante la UC (triunfo por 1-0, con Saldivia siendo elegido la figura del encuentro) terminó por consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de esta parte de la temporada en el cuadro albo.

Por ello, y pese a los inconvenientes que podría suponer ser inscrito el próximo año como extranjero en el plantel popular, Saldivia no dudó en manifestar sus ganas de seguir en la institución.

“Esa es decisión del club. Si me quieren dejar, estaré aquí. Yo me quiero quedar, esas son mis ganas. Ellos tomarán la decisión a fin de año, pero mi decisión es quedarme y estar acá. Colo Colo terminó de formarme, así que no tiene que pagar. Ahora renovaré así que me quedaré por varios años más aquí”, indicó el defensor.

“Un día agotador”: rostro de TNT Sports acusa “poca tolerancia” y denuncia haber sido víctima de insultos por criticar a Falcón

“Luego lo llaman para subir el rating”: esposa de Falcón furiosa con Borghi y Vero Bianchi por decir que defensa se creó un personaje

“Desde que llegué, siempre supe que sería muy difícil jugar porque es Colo Colo, un club que siempre tiene buenos jugadores. Pasé un año y medio sin oportunidades. Contra Santiago City (por Copa Chile) me pusieron unos minutos y aproveché la oportunidad para no soltarla más. Me quería mantener dentro del once para aprovechar la oportunidad”, reconoció Saldivia.