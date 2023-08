“Un día agotador”: rostro de TNT Sports acusa “poca tolerancia” y denuncia haber sido víctima de insultos por criticar a Falcón

La periodista de TNT Sports, Verónica Bianchi, acusó haber sido víctima de duros insultos por sus críticas al defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, de quien aseguró en el programa “Todos somos técnicos” (TST), luego del triunfo de Colo Colo ante la UC (1-0), que desde su llegada a Chile “se había creado un personaje y que se tenía que hacer cargo de eso”.

Los dichos de Bianchi llegaron al momento de comentar en el panel de TST la descomunal gresca que se armó entre jugadores de ambos equipos en el primer tiempo del partido de Copa Chile, cuando Alexander Aravena empujó al colocolino Alan Saldivia, y en la que el árbitro José Cabero decidió amonestar al defensor charrúa.

Las críticas a Maximiliano Falcón

“Di una opinión. Más allá de decir que Falcón fue clave para que Católica no empate en los últimos minutos y clave ante Antofagasta cuando Colo Colo estaba por descender, dije que me parecía que se había creado un personaje y que se tenía que hacer cargo de eso”, inició la periodista en su streaming de redes sociales “Mediapunta”.

Flanqueada por sus compañeros de panel, el periodista Daniel Arrieta y el exfutbolista Nicolás Peric, Verónica profundizó en su defensa por la que, a su juicio, fue una sobrerreacción de la gente ante una simple opinión deportiva.

“Uno tiene derecho a opinar libremente. Encuentro que hay una sociedad quizás muy sensible, que malinterpreta y saca de contexto constantemente las cosas que uno dice en la televisión o a los futbolistas. A todo el mundo le pasa cuando tiene un trabajo expuesto. Asumo que tengo un trabajo expuesto y me tengo que hacer cargo de cuando me alaban y cuando me critican”, aseveró.

En esa línea, la periodista que si bien “me dicen que yo estoy defendiendo a Católica, nada que ver. No busco que la gente piense como yo, pero sí creo que estamos en una sociedad poco tolerante y que uno busca que el otro piense igual que tú”.

“No está bien. Todos tenemos derecho a opinar. Mientras las cosas se hagan con respeto, no hay ningún problema. No quiero hablar más de eso porque ha sido un día agotador”, puntualizó.