Guarello aseguró que marginación de Claudio Bravo de la Roja fue porque Berizzo “le pasó la cuenta” por no venir a los amistosos

Juan Cristóbal Guarello aseguró este fin de semana, en su streaming de Youtube “La hora de King King”, que la ausencia de Claudio Bravo de la nómina de futbolistas convocados por Eduardo Berizzo para los primeros dos partidos de la selección chilena en las Clasificatorias al Mundial de 2026 fue porque el técnico de la Roja “le pasó la cuenta” por haber privilegiado sus vacaciones a jugar los partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Para el periodista deportivo, independiente del actual momento de Bravo en el Betis español, donde es suplente y se recupera de una lesión, la marginación del formado en Colo Colo pasó porque Berizzo quiso hacer evidente su molestia con el capitán de la Roja.

Llamó cinco arqueros, de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote. No sé si está tan merecido que esté nominado. — Juan Cristóbal Guarello

La teoría de Juan Cristóbal Guarello

“Lo de Bravo. Evidentemente que le pasó la cuenta el no haber venido a la convocatoria de la fecha triple, donde al final Chile jugó un partido más o menos exigente con Bolivia, que no fue en la altura, y dos cornetines (ante Cuba y República Dominicana), cómo será que César Munder (de Cobresal) fue convocado para jugar por Cuba y no quiso”, indicó Guarello, quien insistió en que el oriundo de Viluco bien pudo haber integrado el plantel de más de 40 futbolistas que citó el entrenador para visitar a Uruguay, en Montevideo, el 8 de septiembre (20:00 horas); y recibir en el estadio Monumental a Colombia (21:30 horas).

“Bravo no quiso venir, estaba de vacaciones. No se ha querido referir al tema. Le pasaron la cuenta pese a que había sido reservado, y finalmente queda fuera. Bravo no estaba siendo titular en el Betis, tenía una lesión y no se ha recuperado del todo, pero seguramente pudo haber llegado a las Eliminatorias”, explicó el rostro de Canal 13 y Direct TV, quien además lapidó el llamado del arquero de la U, Cristóbal Campos, debido a su deficitario presente en el cuadro azul.

“Llamó a cinco arqueros, de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote. No sé si está tan merecido que esté nominado. Está el cabro (Tomás) Ahumada (Audax Italiano), llamó muchos arqueros, pero la cosa es entre (Gabriel) Arias (Racing Club) y (Brayan) Cortés (Colo Colo), yo no sé si Campos está para ser tercer arquero”, finalizó.

