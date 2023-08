Mauricio Israel insiste en que Vidal puso a la venta su Haras porque “está pasando por una situación complicada”

Mauricio Israel aseguró este martes en el programa “Sígueme y te sigo”, que la confirmación de la venta de su Haras “Il Campioni” demuestra la gravedad de los problemas económicos que tiene por estos días Arturo Vidal.

Según indicó el comentarista en el programa de espectáculos, y tal como lo había anunciado hace algunas semanas en el mismo espacio de TV+, el actual jugador de Athletico Paranense “no es que esté quebrado”, sino que “está pasando por una situación económica complicada”, que lo ha llevado este último tiempo a desprenderse de varios bienes, entre ellos, el Haras, sus caballos, y el gimnasio que tenía en Chicureo.

Los problemas de Arturo Vidal

“Yo quiero ser súper claro. No es que esté quebrado, Arturo Vidal, él está pasando por una situación económica complicada. ¿Por qué? Porque tiene deudas, y tiene que solventar esas deudas. Producto de su estilo de vida, y producto de un problema que él tiene y que se lo tiene que tratar”, señaló el comunicador, quien se aventuró a señalar que el mayor problema del formado en Colo Colo tiene que ver con su afición a las apuestas.

“Espero que lo trate, la ludopatía. Tiene deudas de juego. Ahora, cuando tú dices, vende una propiedad, aclaremos bien cómo son las cosas. Él se desprendió del Rodelindo Román, que era su equipo de fútbol, porque no tenía más plata para seguir metiendo; vendió la casa de Peñalolén, vendió el gimnasio que tiene en Chicureo, vendió unos terrenos en Chicureo, remató sus caballos en el Hipódromo y el Club Hípico”, reveló Israel, quien incluso expuso que a pesar de verse como un gran negocio la hípica, en el caso de Vidal dicha inversión resultó un fracaso.

Mauricio Israel puso las alertas por la venta del Haras de Arturo Vidal. Fuente: TV+.

“Hay un mito en el tema de los caballos. Los caballos caros son uno en un millón y son aquellos que son buenos sementales, y que son capaces de producir caballos ganadores de carreras afuera. Acá, en Chile, el caballo más caro puede llegar a costar seis millones de pesos. Lo que es caro es mantener un caballo de carrera. Porque tienes que tener preparador, porque tienes que tener un lugar, cuesta plata todos los meses mantener un caballo (...) tan cierto es que se desprendió de sus 60 o 65 caballos y recaudó 100 millones de pesos por ellos”, dijo.

“Lo encuentro denigrante”: Israel destrozó debut de “El purgatorio” y avisó que “por ninguna plata del mundo” aceptará invitación

“Ya no están viviendo juntos”: Mauricio Israel lanza bomba sobre separación de Cathy Barriga