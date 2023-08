“Lo encuentro denigrante”: Israel destrozó debut de “El purgatorio” y avisó que “por ninguna plata del mundo” aceptará invitación

Mauricio Israel realizó un lapidario análisis para el debut del estelar “El purgatorio”, de Canal 13, que a su juicio, se dedicó a “denigrar” a sus invitadas de una forma “muy agresiva”, y avisó que pese a haber sido contactado para ir, no aceptará “por ninguna plata del mundo”.

El comentarista deportivo realizó sus descargos en contra del estelar conducido por Ignacio “Nacho” Gutiérrez, en su panel de “Sígueme y te sigo”, donde aseguró que “el programa lo encuentro denigrante”. Principalmente, por el trato que, a su juicio, recibió una de las dos invitadas al estudio: Cathy Barriga.

Las duras críticas de Mauricio Israel a “El purgatorio”

“Ayer (jueves) se notó que ella (Anita Alvarado) lo estaba pasando bien y la Cathy lo estaba pasando pésimo (...) por suerte habían dicho que la farándula había evolucionado, que no se qué, y resulta que PH (‘Podemos hablar’) es un programa de farándula, violento; Eduardo Fuentes, en TVN; el Nacho Gutiérrez en el 13, porque el programa de ayer era de farándula, farándula”, agregó el comunicador, quien incluso reconoció haber sido contactado por la producción del programa de Canal 13 para ser uno de sus próximos invitados.

“El programa fue muy agresivo, una cosa horrible. A mí me sondearon, y yo dije que no. Me dijeron: ‘Te va encantar el programa, mira el primer capítulo y te volvemos a llamar’, pero yo les digo altiro ‘no me llamen’”, contó.

“Ya vi el primer capítulo, y no gasti (sic) plata en celular, porque no voy a ir. Hay ciertas cosas en las que uno no tiene que transar. Yo no voy a ir a prestarme, por ninguna plata del mundo, para ponerme ahí a que vengan unas personas que yo no conozco a me digan cosas”, expuso Israel.

“Porque les digo una cosa: a Cathy Barriga ayer la humillaron. Y si bien no la conozco, nos hemos visto, nos hemos saludado, al verla ayer a mi me pasó algo como que me dolió el corazón por ella”, prosiguió.