“Cometí los mismos errores”: Valdivia cuestionó indisciplina de Pizarro y Thompson ejemplificando con su experiencia en Colo Colo

Una profunda y sincera reflexión realizó este viernes en el programa “Los tenores”, de radio ADN, Jorge “Mago” Valdivia, quien desde sus propios actos de indisciplina cuando empezaba en el fútbol, cuestionó a los juveniles Jordhy Thompson y Damián Pizarro, por jugar anoche en un partido de una liga amateur y enfrascarse en una violenta pelea con otros deportistas.

La indisciplina que le costó tanto a Thompson como a Pizarro ser marginados por el entrenador Gustavo Quinteros del Superclásico de este sábado ante la U, fue el tema con que inició el programa radial, y Valdivia, el primero en profundizar respecto de la actitud de ambos futbolistas.

La dura reflexión de Jorge Valdivia

Con una honestidad que provocó el silencio absoluto de sus colegas en el estudio, el Mago sinceró su molestia por la indisciplina de ambos deportistas desde su experiencia cuando debutaba en el fútbol profesional.

“Uno puede, por cierto, castigar, condenar, criticar, lamentar y muchos adjetivos calificativos en esta situación con estos dos jugadores. ¿La verdad? Es lamentable y una falta de respeto tremenda para el hincha, es una falta de respeto para sus compañeros, es un error tremendo de ellos, y además es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo, que tienen la misma ilusión que tuvo Pizarro y que tuvo Jordhy Thompson cuando estaban en las cadetes”, profundizó Valdivia.

“Yo cuando estaba en las cadetes, y aquí voy a ser súper claro. Yo cometí los mismos errores que ellos. Sería un caradura si me siento acá, delante de ustedes, y de la gente que nos está escuchando, y digo: ‘Estos actos de indisciplina hay que condenarlos’, o poniéndome en una situación de que yo no cometí esos errores. Yo pasé por esos mismos errores, me equivoqué y tuve gente que me los hizo ver. Y la verdad es que a mí me daba lo mismo”, prosiguió el Mago, quien reconoció que en su madurez fue entendiendo la gravedad de actos como el cometido anoche por Pizarro y Thompson.

Incluso, recordó que en uno de sus retornos al Cacique, y en la vereda de los futbolistas más experimentados, tuvo que encarrilar junto a otros líderes del camarín albo a Iván Morales.

“Cuando somos más grandes, nosotros sí hablamos con los más chicos. Por ejemplo, cuando pasó lo de Iván Morales, lo de los fuegos artificiales en su departamento, nosotros nos sentamos a conversar con él. Iván lloraba, pedía perdón, pero al final, a la semana volvía a cometer los mismos errores”, lamentó.

El mal ejemplo para los jóvenes de Colo Colo

“Entonces, por más que uno se siente con ellos, les haga ver que estas cosas no pueden suceder, que son indisciplinas graves, si el jugador joven, y ayer lo discutíamos, no tiene la madurez para darse cuenta y esa conciencia para entender dónde están, es difícil que puedan entender que estas cosas no se deben hacer”, insistió.

“A mí me pasó. Por eso me pongo de primero del ranking, el primero de la lista, porque fui joven, porque cometí muchos actos de indisciplina, y porque en verdad no le tomaba el peso a las consecuencias, y creo que estos dos jugadores no le toman el peso a la camiseta, a las consecuencias que pueden pasar, que están pasando”, apuntó Valdivia, quien no dudó en reprochar la inmadurez de los jugadores albos.

“Más allá de que ellos fueran a jugar a la pelota el día de ayer, lo que hay que condenar, lo que hay que lamentar y castigar es que aquí ellos, no voy a decir la palabra que debiese decir, pero se están pasando muchos pueblos, por ser suave”, afirmó.

“Se están pasando muchos pueblos porque juegan con la ilusión del jugador más joven. Y de esto me doy cuenta. Lamentablemente me doy cuenta a esta edad. El jugador joven sueña, y cuando hablo de joven te estoy diciendo ese chico que tiene 16 años, 17 años, y que hoy día sueña con ser Damián Pizarro. Muchos quieren ser Damián Pizarro, quieren ser el 9 de Colo Colo”, dijo.