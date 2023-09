Quinteros baja del Superclásico a Thompson y Damián Pizarro por intervenir en pelea de partido amateur: “Hay que tomar medidas”

Gustavo Quinteros confirmó este viernes, en la habitual conferencia de prensa de Colo Colo previa a sus partidos, que los juveniles Jordhy Thompson y Damián Pizarro serán marginados del Superclásico de este sábado ante la U (15:00 horas) luego de protagonizar anoche una pelea durante la disputa de un partido de fútbol amateur.

El entrenador del Cacique ratificó su decisión luego de revelarse en redes sociales una serie de videos en los cuales ambos futbolistas fueron captados este jueves jugando un encuentro de carácter amateur, y en donde incluso se trenzaron a golpes.

Colo Colo margina a Thompson y Pizarro

Si bien en un principio, los usuarios de las plataformas sociales hicieron hincapié en los riesgos de lesiones que podrían sufrir ambos juveniles al jugar un partido amateur a pocas horas del trascendental duelo ante la U, otros registros audiovisuales incluso develaron a Pizarro en un fuerte encontrón con su compañero en el Cacique.

Este episodio trajo inmediatas consecuencias para el delantero y el mediapunta albo, quienes fueron marginados esta mañana de los entrenamientos dispuestos por Quinteros para terminar de definir el equipo estelar que enfrentará a los azules.

“Sí, tengo conocimiento. Lamentablemente cometieron errores. Los jugadores, ya lo dije en la conferencia anterior, creo. Los jugadores de fútbol tienen una vida privada donde a veces cometen errores”, señaló el DT argentino-boliviano, quien tras ello confirmó la drástica medida que tomó tanto con Thompson como con Pizarro.

“Cuando cometen errores que perjudiquen al grupo o al equipo, hay que tomar medidas. Así que ninguno de los dos jugadores van a ser convocados para el partido de mañana”, afirmó.

“Tenemos experiencia, no sólo en este país, sino que en varios. Lamentablemente hay chicos que están muy bien preparados, educados, formados integralmente y no sólo juegan bien, sino que tienen una formación con la que no cometen estos errores. Otros sí”, puntualizó el estratego.

“El amor por el fútbol los lleva a estos errores, a jugar partidos donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido importante. Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados. No sé cuándo volverán. Dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el equipo y demás. Esto trae consecuencias, porque hay jugadores preparados y esperando la oportunidad. Se le abre la chance para los que merecen jugar, que trabajan bien y que cuando han jugado lo han hecho de buena manera. Espero que mañana estemos a nuestro mejor nivel y los reemplacemos de la mejor forma”, aclaró.