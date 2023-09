Herrera furia con Pellegrino por marginar a Campos y Assadi del Superclásico y lo acusa de “desvalorizar a los jugadores de la U”

Johnny Herrera perdió este viernes la poca paciencia que aún tenía con el técnico argentino de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, a quien acusó en el programa “Todos somos técnicos” de “desvalorizar a los jugadores de la U”, al marginar del Superclásico a los juveniles Cristóbal Campos y Lucas Assadi.

Fue durante el análisis de Marcelo Díaz -el periodista que cubre a los azules en TNT Sports- a la formación titular del Chuncho, donde el exarquero laico estalló al enterarse que Pellegrino mantendrá esta tarde (15:00 horas) ante el Cacique a Cristopher Toselli en el arco, y además sacará del once titular a Lucas Assadi.

La indignación de Johnny Herrera

“Pero, pero, es que no podís (sic) el c... estás sacando a tu mejor jugador. ¡Otra vez! Es como weón...”, balbuceó un ya indignado Herrera, quien no tuvo ningún reparo en el programa deportivo de sepultar la propuesta del entrenador laico, de incorporar a Federico Mateos e Ignacio Tapia en el equipo que enfrentará hoy al Cacique en el principal partido del fútbol chileno.

“Pero todo el equipo no ha jugado bien. Va a sacar al mejor jugador o va a sacar a los once jugadores. O sea, (Mauricio Pellegrino) está responsabilizando de que la U no gane, poco menos que a Assadi. El mejor jugador que tiene. Lucas Assadi, cada vez que jugó, estuvo en todos los goles, prácticamente. Lo mismo pasó con (Darío) Osorio, también. ¡Terco! Nunca lo quiso poner. Y cuando lo puso, participaba en los goles. Y acá es lo mismo”, lanzó el retirado futbolista.

Su indignación fue creciendo a medida que Díaz iba mencionando la probable formación universitaria, en la que nuevamente no estará el arquero Campos. El otro foco de molestia para Herrera.

“¿Y Cristóbal Campos? Seleccionado nacional (...) Brayan Cortés está alternando un partido en Colo Colo (con Fernando De Paul), pero miremos a quién le está yendo bien en este minuto: a (Gustavo) Quinteros. Queramos o no, y aunque nos duela a todos los que somos partidarios de la U. El tipo sabe que tiene un buen portero, con experiencia”, inició su furibunda reflexión.

“¿Que Cortés ahora no tiene el mismo status que Campos? Porque Pellegrino no lo quiere. En este minuto los dos son seleccionados ¿Está cuestionado Campos en la selección? Ustedes lo cuestionan. El punto es simple: el tipo es seleccionado y hoy está en la selección. Y cuando estuvo respondió. El tipo hace cinco o seis partidos atrás era la valla menos batida junto con Sebastián Pérez (de Unión Española)”, insistió en su queja.

“Si a mí me preguntan...”: Johnny Herrera sorprende al asegurar que “feliz” se llevaría a la U a una figura de Colo Colo

Johnny Herrera pierde la paciencia con Pellegrino: “Pareciera que la U estaba jugando contra el Barcelona”

“Por un mes que el equipo no anda, y en ese mes creo que Campos no tuvo ninguna responsabilidad en las derrotas. ¿Lo tienes que sacar de todo? Toselli el otro día hizo lo mismo que viene haciendo Cristóbal Campos, y Toselli tiene teinta y tantos años. ¿Quién fue de los mejores de la U en el Superclásico pasado? Campos. Entonces por qué los sacas”, reclamó.