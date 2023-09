“Pero Johnny, madura”: panelistas de TNT Sports le reclamaron a Herrera su falta de objetividad con la U

Johnny Herrera padeció su propia polémica en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, luego que sus colegas de panel le reclamaran airadamente por su falta de objetividad al momento de analizar las jugadas polémicas en contra de la U del Superclásico que empataron 1-1 con Colo Colo.

La molestia que provocó Herrera entre sus compañeros fue tan evidente, que luego de afirmar que las faltas de Nery Domínguez a Carlos Palacios y Marcelo Morales a Alexander Oroz no eran merecedoras de tarjetas rojas, y que la infracción de Esteban Pavez a Federico Mateos a la entrada del área de Colo Colo era penal, Juvenal Olmos lo acusó de opinar “con la camiseta puesta”.

Todos contra Johnny Herrera

“Pero Johnny, madura. Este es un análisis tuyo, de un exfutbolista, analízalo como corresponde, no con la camiseta puesta. ¿A dónde (Pavez) lo quiere lesionar?”, le reclamó el entrenador y comentarista del programa, una opinión que se hizo repetitiva en otros panelistas presentes en TST, como Marcelo Vega, Verónica Bianchi o Manuel de Tezanos, cuando el exarquero e ídolo de los universitarios analizó las polémicas jugadas.

“¡No! ¡Estai (sic) loco! El balón va hacia adelante y se olvida del balón (...) eso es expulsión, trata de lesionarlo incluso”, señaló Vega, quien quedó pasmado al ver como Herrera aseguraba que la falta de Domínguez a Palacios tan solo ameritaba -con suerte- tarjeta amarilla: “Trata de cortar la jugada nomás, amarilla. Es una amarilla y está bien puesta. Es una amarilla acorde al criterio”.

La ofuscación por el análisis y defensa irrestricta de Herrera a las jugadas que perjudicaban a la U también acabó con la paciencia del conductor del programa, De Tezanos, quien le pidió a su panelista “no defiendas lo indefendible”, una vez que se mostró la patada que Morales le dio a Oroz y que el árbitro Felipe González sancionó con otra cartulina amarilla.