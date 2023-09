“Soy muy vanidoso”: Kike Acuña transmitió online el nuevo procedimiento estético que se realizó con bótox

Kike Acuña declaró ser un fanático de los tratamientos estéticos luego de realizarse esta semana un nuevo procedimiento con bótox para armonizar su rostro, el cual transmitió online en sus redes sociales.

El retirado futbolista de 45 años se sometió a una técnica denominada “armonización facial”, la cual fue realizada por la doctora Renata Barra, con quien el exentrenador de Santiago City viene realizándose varios retoques desde 2020 a la fecha.

La vanidad de Kike Acuña

“Soy muy vanidoso, muchas veces me siento bonito, otras veces más feo, pero me gusta verme bien para mi esposa”, indica Acuña, quien en conversación con lun.com asume que si bien le teme a las operaciones, se ha armado de valor ante su fanatismo por los tratamientos estéticos.

“Soy muy miedoso con todo lo que tenga que ver con las operaciones. No me gusta la sangre, las curaciones, nada de eso. Toda la vida fui muy cobarde. La primera vez todo bien, pero la segunda no me gustó mucho porque me quedó una ceja levantada y parecía gato. Un gato, de estos que dicen miau. Me quedó súper extraño le agarré mucho respeto”, contó Acuña, quien ya a sus 24 años decidió inyectarse bótox “para mitigar ciertas imperfecciones que, según él, tenía en el entrecejo”.

“Kike” Acuña entrega sus definiciones como entrenador: “Me gusta conversar mucho y abrazar”

“Para que me muriera”: Kike Acuña reveló magia negra que le hizo conocida expareja

“Me hizo nuevamente rejuvenecer y los resultados me siguen gustando. Y verme bien me encanta. Finalmente es como cortarse el pelo, es refrescar mi aspecto y verme bien, en la medida que se pueda. Ya me he hecho varios tratamientos y asumo que cada vez me gusta más. Ahora en 15 días más tengo que hacerme un retoque y quedar 100 puntos. Y reconozco que verme bien es medio adictivo porque me encantan los resultados, porque además no me opero ni sufro dolores. Me veo bien en una hora. Y sí, es adictivo. Pero me pasa sólo con esta doctora. De hecho, me tapó unas ojeras y quedaron a la pinta”, prosigue Kike, muy convencido de haber quedado mejor luego de realizarse su reciente procedimiento.