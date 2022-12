“Para que me muriera”: Kike Acuña reveló magia negra que le hizo conocida expareja

El exfutbolista Kike Acuña confesó en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar” que fue víctima de una cruel magia negra de parte de, nada menos, que una expareja, quien sería muy conocida en el mundo del espectáculo. Si bien no quiso revelar el nombre, señaló que podría ser “cualquiera”, en relación a Carla Jara y Roxana Muñoz, siendo esta última con la que terminó con más polémica.

Fue en el momento cuando el animador Jean Philippe Cretton pidió que pasaran al frente las invitados que alguna vez fueron víctimas de brujería, siendo el actual asesor inmobiliario quien dio el paso al frente y relató la negativa experiencia que vivió, la que lo hizo sucumbir aún más en su alcoholismo.

“Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va a ese pueblo y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia”, dijo durante el ‘Punto de encuentro’.

En ese instante, señaló que la persona aludida era una conocida expareja suya, y por lo mismo prefirió resguardar su nombre, quizás por temor a que lo vuelva a embrujar.

Sin embargo, aseguró que tenía la total certeza de la mujer que se trataba, porque se la describieron tal cual las personas que lo alertaron.

“Me llamaron para decirme que cierta persona fue al lugar con un muñequito. ‘Te metió en una botella con alcohol, te tapó y te enterró en un hoyo’, me dijeron… prácticamente para que yo me muriera”, indicó ante el asombro de los demás invitados.

“Gente que tiene mucho odio y maldad”

Tras esto, reveló que su problema con el trago se acrecentó aún más.

“Tuve muchos problemas con el alcohol, y no quiero decir que pasé por todo lo que pasé porque me enterraron, pero creo mucho en eso”, aclaró.

Además, explicó cuáles eran los síntomas que tenía producto del hechizo,

“Me sentía destrozado. Era una persona sin rumbo, muchas veces quise dejar el alcohol y no podía. Se acercaron brujos de Coquimbo, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño, no una, sino varias personas”, respondió el exfutbolista.

“Siento que las cosas que me hicieron me causaron mucho daño en esa etapa de mi vida. Es gente que tiene mucho odio y maldad”, concluyó.