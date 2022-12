“Es pésimo”: Funan a Coté López por vender delineador de ojos “CLo” de “mala calidad”

La empresaria y modelo Coté López no lo está pasando nada bien estos días. Luego que le clonaran la tarjeta bancaria y le robaran varios millones desde su cuenta, ahora está enfrentando una masiva funa a sus productos cosméticos de belleza, los cuales comercializa bajo la marca CLo. Siglas que corresponden a las iniciales de su nombre. El problema, surgió específicamente con un delineador de ojos, el cuál sería “pésimo”, según reclamaron en el Instagram @clobycote.

Fue en la publicación donde promocionaron el producto, que las usuarias se lanzaron en masa a reclamar y pedir alguna solución.

“La precisión de la punta de nuestro #EyeTattoo2.0 es ICONIC Crea un delineado exacto, gracias a que reforzamos el pincel y la fórmula de este delineador a prueba de agua”, dice el post. Sin embargo, las quejas no tardaron en llegar.

“Compre 2 el año pasado, me salieron malo, hice el reclamo , me mandaron dos más y lo mismo , ahí los tengo sin usar, no marcan bien y al volverlo a pasar se borra”, “Y no hay un reembolso a las que nos salió malo y nunca tuvimos respuesta 😢 ya que gracias a eso lo arreglaron digo yo”, “Ess pesiiiimoookkk de maloooo yo lo compre 2 veces y las 2 el plumon no pintaba habia que hacerle maribancias para que marcara...”, fueron parte de las críticas.

“Pense que era la única, antes usaba mac y jamas se corrio, quedaba de color negro solo con una pasada! Ese de clo no habia que repasar al rato la parte baja del ojo manchada! Minimo que a la gente que compraron el fallado y usteden sabían nos ofrezcan un buen descue to para clmprar el nuevo! Yo no pido que me lo cambien a esta altura pero si algún descuento.

Además, de estampar los reclamos contra el delineador, las usuarias solicitaron que la marca se pronuncie con alguna solución. Así fue como otra seguidora dijo que recibió una respuesta que algo alivia el malestar.

“Ya tengo la solución”

“Ya tengo la solución. Hay que llevar a tienda física el anterior que es juleeeeero. Y al presentarlo nos hacen un descuento del 60% para que compremos el nuevo. Mínimo”, escribió.

Ahora falta que la propia Coté López entregue una respuesta, que de seguro será positiva y favorable para sus seguidoras.