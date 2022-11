Coté López sufrió millonario robo: “Haré la funa más grande de la historia”

Coté López fue víctima de un millonario robo que ella misma reveló en sus redes sociales durante la tarde de hoy.

Según contó la empresaria, hace unos días tuvo algunas complicaciones en medio de sus vacaciones. Había decidido tomarse unos días de descanso con su familia y allí tuvo que ocupar la tarjeta de Luis Jiménez, ya que en ese momento se percató de que la suya había sido clonada.

Fue solo el comienzo de su pesadilla, porque hoy subió videos a sus historias de Instagram, donde explicó la tremenda y desagradable sorpresa que se llevó cuando fue al banco a averiguar o que estaba pasando.

Al revisar en detalle sus estados de cuenta se enteró que tiene una deuda de 9.239,19 dólares. “Eso fue lo que me gastaron cuando me clonaron la tarjeta de este mes, y acabo de descubrir que no fue solo este mes, yo ya había estado pagando y pagando”, comentó Coté López, tal como consigna el sitio MiraLoqueHizo.

Más encima, el banco no le dio muchas soluciones. “Me acaban de decir que me cubre hasta un millón de pesos”, es decir, mucho menos dinero, ya que sin contar lo que pagó los meses anteriores, la deuda va en cerca de $8 millones de pesos”.

“Una hora al teléfono viendo las transacciones que me hicieron falsas. Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los hu... gastaban más. Me di cuenta porque no pude comprar en el viaje”, explicó Coté López.

Y es que durante sus vacaciones le dijeron que la tarjeta estaba copada, aunque “yo la había pagado toda y no la usé, me dijeron ‘la tarjeta se bloquea o pregunta cuando hay transacciones sospechosas’. Resulta que nunca me llamaron ni bloquearon la tarjeta y había todos los días compras en dólares”.

“Yo tenía un límite de 7 mil dólares y estaba en 9.200 y aún así del banco no me la bloquearon”, aseguró la empresaria y para rematar contó que “me dicen que el banco solo se hace cargo de 35 UF, un millón aprox”.

Finalmente, dijo que “esperaré los 5 días que dio el banco para responderme, pero si no se hacen cargo les juro que haré la funa más grande de la historia contra el banco, para que no le pase a nadie más”.

Coté López aseguró que si su banco no en caso de que no se hagan cargo de la clonación de la tarjeta.

Instagram Coté López