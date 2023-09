“Ya no rindieron”: Mauricio Pinilla pidió la salida de dos jugadores de La Roja

El exfutbolista Mauricio Pinilla, actual comentarista de ESPN, se fue en picada contra dos jugadores de la selección chilena quienes habría sido cero aporte en el partido de visita ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, donde La Roja cayó por tres goles a uno, quedan en los cuatro últimos lugares de la tabla de posición.

“Esto fue un baño de realidad. Estamos, lamentablemente, muy por debajo de potencias. Dudábamos por ahí si el equipo de Uruguay iba a engranar en la metodología de Bielsa, si sería ese equipo dominante, avasallador”, partió comentado Mauricio Pinilla.

Pinilla en picada contra Valdés y Mehssatou

“A Uruguay le costó 17 minutos plantarse en el campo de juego y someter a Chile”, reclamó el exUniversidad de Chile, antes de despotricar contra los titulares Diego Valdés y Nayel Mehssatou, quienes según su criterio, deberían dar un paso al costado.

“Valdés vuelve a entregar la camiseta. Mehssatou inexistente. Yo no sé de qué juega, no sé si es veloz, si es lento, si es rápido, si toca la pelota bien, no sé lo que es”, insistió Pinilla.

“¡No aportan absolutamente nada! ¿Es lateral Mehssatou? ¿Y hoy qué hizo? No defendió, no atacó, fue impreciso en sus pases. Son jugadores que ya no rindieron”, sentenció el comentarista de ESPN.

De igual forma, su comentario no fue compartido por los cibernautas, quienes rebatieron contra Pinigol.

“Te pasaste pini!! El chico mehssatou, no es el responsable sino em técnico quien lo arriesga con tanta presión, no era el partido para él, Valdes e el segundo tiempo mostró empuje, técnica y dos pelotas de peligro salieron de romper líneas como 9 falso...kmo en América”.

“Pinilla, por qué no dices que Medel juega al lado de Cortes y no llega a ningún cruce. Que Aranguiz fue un desastre y fuera de posición. Valdés algo intentó hacer. Y el de Bélgica es toda de Berizzo. Pero como estás mojado por los representantes y tus amigos nunca dirás nada”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.