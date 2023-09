“Parecía técnico de liga o de barrio”: Johnny Herrera criticó sin piedad a Berizzo y le mandó un recado a Vidal tras empate de Chile

Johnny Herrera no tuvo reparos anoche para criticar al entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, a quien responsabilizó del pobre empate sin goles entre la Roja y Colombia.

Fue en su rol de panelista del programa “Todos somos técnicos”, del canal de cable TNT Sports, donde el retirado arquero de la U y actual comentarista deportivo defenestró la labor del técnico argentino, a quien acusó de dejarse influenciar por sus jugadores y no ser capaz de “ir adelante y atreverse” a buscar el triunfo ante los cafeteros.

Si vamos a estar así todas las clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta. — Johnny Herrera

La furia de Johnny Herrera

“A mí me pasa con el profe (Mauricio) Pellegrino (entrenador de la U). Tiene jugadores para ir para adelante y no atreverse. Morir con dos líneas de cuatro (...) la verdad es que Chile da para más”, reflexionó Herrera, quien no quedó conforme con la presentación del seleccionado nacional.

“El problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron”, insistió el exarquero, quien aseguró que “con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio”.

“Se funde uno, entra el guatón por un lado y entra el otro guatón por el otro lado”, puntualizó Herrera, quien sobre el final de su análisis le mandó un recado a Arturo Vidal, quien debió salir del campo de juego debido a una lesión meniscal en su rodilla derecha.

“Si vamos a estar así todas las clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta”, dijo el golero, dando a entender que el volante de Paranaense se quedó más de lo necesario en cancha, cuando la lógica indicaba que Berizzo debía reemplazarlo antes de lesionarse.

“Estamos en el horno. La responsabilidad de no haber querido ganar el partido es de Eduardo Berizzo”, finalizó.

