Byron Castillo sigue penando en la ANFP: su abogado avisó que “si la FIFA anula sanción a Ecuador, habrá una acción legal contra Chile”

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, aseguró este jueves que de anularse la sanción de la FIFA que pesa sobre el seleccionado de Ecuador, de iniciar las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con tres puntos menos, iniciará una demanda en contra de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) por el daño provocado al futbolista ecuatoriano.

El anuncio de Holguín llegó luego del último triunfo que obtuvo el combinado del Guayas ante Uruguay (2-1), en la segunda fecha del proceso mundialista, un resultado que recién les permitió alcanzar los cero puntos en la tabla de posiciones sudamericanas.

La demanda contra Chile por Byron Castillo

Y es que el fallo condenatorio de la FIFA aún mantiene en vilo a los ecuatorianos, quienes tras confirmarse las irregularidades en la nacionalidad de Castillo, pudieron disputar el Mundial de Qatar 2022 pero perdieron tres unidades de cara a este nuevo proceso clasificatorio.

“¿Hay méritos para que se declare la nulidad? Sí. Pero es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales”, reconoció el abogado en conversación con la radio Mundo Deportivo FM, donde dejó en evidencia sus diferencias de opinión respecto de la decisión tomada por el Tribunal Federal de Suiza, de rechazar el recurso de apelación presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Si bien la primera lectura fue negativa para los intereses ecuatorianos, consigna latercera.com, Holguín advirtió en la emisora radial que “llevarán el caso hasta las últimas instancias, dejando abierta la posibilidad de acudir a tribunales de Derechos Humanos” para revertir el fallo deportivo.

“Hemos abierto un compás de espera hasta que termine la demanda de nulidad que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras eso no se solucione no hay nada, estamos en espera de ese fallo, esperando que se anule, para ahí presentar nuestra demanda. Si es que no ocurre analizaremos si es que hay la posibilidad de acudir a Derechos Humanos”, señaló.