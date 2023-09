“Perdonar a cada rato es difícil”: Barticciotto espera que Thompson y Pizarro hayan “aprendido la lección” tras castigo en Colo Colo

Luego de revelarse que Jordhy Thompson y Damián Pizarro regresarían a las citaciones del primer equipo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto reconoció esta tarde que “en algún momento” Gustavo Quinteros tenía “que perdonar” a ambos juveniles, quienes estarán entre los futbolistas que esta tarde enfrenten a Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional.

El partido es uno de los pendientes del torneo local, y junto al duelo entre Huachipato y Palestino (ambos a las 19:00 horas), pondrá casi al día al fútbol chileno (con el duelo entre el propio Colo Colo y Magallanes aún por disputar), donde tanto Thompson como Pizarro tendrán un cupo en el banco de suplentes.

El regreso de Thompson y Pizarro a Colo Colo

Precisamente de ese tema fue que el exfutbolista y actual comentarista deportivo se refirió en el programa “Al aire libre”, de radio Cooperativa, donde si bien reconoció que era esperable el regreso de los juveniles, insistió que tras su indisciplina “ojalá hayan aprendido la lección”.

“En algún momento los tenían que perdonar, era sabido”, señaló Barticciotto, quien afirmó en la emisora radial que “ahora, ojalá aprendan la lección y que no se vuelva a repetir. Perdonar a cada rato es difícil”.

Respecto del encuentro de esta tarde ante el cuadro nortino, y la titularidad de Marco Bolados, Leandro Benegas y Matías Moya en la delantera alba, Barticciotto señaló que de hacerlo bien el renovado tridente ofensivo, bien podrían retrasar el regreso a la titularidad de Thompson y Pizarro.

“Es un equipo que, en definitiva, termina cambiando la parte ofensiva, por lógica, porque no está Pizarro y no está Thompson. Y prácticamente entran todos (a la pelea por un puesto). Bolados venía jugando, de repente juega, de repente no juega, pero lo de Moya y lo de Benegas es lo más llamativo”, analizó el comentarista deportivo.

“Van a tener que aprovechar la oportunidad, porque todos saben que lo más probable es que Pizarro y Thompson en algún momento entren. Pero yo lo dije ayer, si Benegas sigue siendo haciendo goles, si vuelve a convertir -como en el Superclásico-, va a ser difícil después para Pizarro meterse”, prosiguió.

“Lo mismo si hacen un buen partido Bolados y Moya. Esto es así. A veces uno pierde el puesto o te toca quedar afuera. Después, si los compañeros te rinden es difícil que el técnico los cambie”, puntualizó.