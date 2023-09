Roberto Cereceda confirma retiro en 2024 bromeando con que “la hinchada de la U es más fiel y la de Colo Colo un poco más flaite, un poquito nomás”

Una sabrosa entrevista fue la que el actual lateral de Audax Italiano, Roberto Cereceda, dio al programa “Sabor a gol”, de TNT Sports, donde aparte de hacer un repaso por su dilatada carrera futbolística, confirmó su retiro de la actividad a fines del próximo año, y tras su paso por los tres clubes más grandes del país, afirmó que “la hinchada de la U es mucho más fiel”, que la de Colo Colo, que en palabras del jugador “es un poco más flaite”.

Con su habitual buen humor, el jugador formado en Audax Italiano incluso recordó el triste episodio que vivió en 2010, cuando un control doping jugando por Colo Colo le dio “positivo por cocaína”.

La comparación entre Colo Colo y la U

En el espacio conducido por el chef Tomás Olivera y el influencer Pollo Castillo, Cereceda incluso confirmó que en 2024 se retirará del fútbol, y como no, dejó abierta la eterna discusión respecto de los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile.

“Última pregunta, y picante. ¿Tú estuviste en los tres grandes, verdad? ¿Cuál fue la hinchada que te trató mejor?”, fue la consulta del Pollo Castillo que Cereceda respondió desde su experiencia en ambos clubes, y la UC, el tercer grande Chile donde el defensor jugó tras su paso en el Cacique.

“Ufff, la hinchada que ‘más mejor’ me trató, fue la hinchada de Colo Colo. Fue la de Colo Colo, sin valorar mucho la de Católica. Porque la de Católica, cuando yo llego allá, los primeros tres partidos me pifiaron muchísimo y después de ese tercer partido, en que yo por lo menos lo quise dar todo, al parecer lo demostré, cachai (sic), porque después de ese partido fue todo lo contrario, porque la gente me empezó a querer mucho, me admiraba mucho”, inició el futbolista audino, quien luego recordó su exitoso paso por el club albo.

“Pero Colo Colo, obviamente, porque estuve cuatro años, fui campeón tres, cuatro veces. Tú al lugar que vai (sic), el equipo popular de Chile es Colo Colo, y lo va a seguir siendo, porque se siente en los lugares que uno está, ya sea un restaurant, una picada, donde tú vai (sic), la gente de Colo Colo es más”, afirmó Cereceda, quien sobre el final de su entrevista realizó una peculiar comparación.