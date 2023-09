“Inter no tenía que deshacerse de él”: entregan reveladores detalles del retorno de Sánchez a Milán

A pocas horas del debut de Inter de Milán en la Champions League, frente a Real Sociedad, en España (16:00 horas), se conocieron reveladores detalles del regreso de Alexis Sánchez al cuadro lombardo.

Luego de un paso de una temporada por Olympique de Marsella, el tocopillano fue uno de los protagonistas del estival mercado de pases europeo luego que su nombre apareciera en la órbita de variados clubes del Viejo Continente, entre ellos los de sus exequipos Arsenal y Barcelona.

El regreso de Alexis Sánchez a Milán

Sin embargo, y luego de varios días de negociaciones, el chileno rubricó su retorno a Milán, precisamente un año después de haber dejado Italia en medio de la polémica por su supuesta negativa a bajar sus condiciones económicas.

Precisamente ese tema fue el que abordó el periodista italiano Fabrizio Biasin, quien en liberoquotidiano.it reveló las razones del quiebre con Sánchez.

“Inter no tenía que deshacerse de Sánchez, sino de su salario”, señaló Biasin, quien incluso aseveró que “lo mismo ocurre con (Arturo) Vidal. A ambos les pagaron por saludar. Sánchez vuelve ahora con un salario sostenible, esa es la verdad”.

Respecto de las opciones que tendrá Sánchez de ser titular en este nuevo Inter, con Lautaro Martínez como principal figura en la ofensiva y dos delanteros de nivel como acompañantes, como el francés (Marcus) Thuram y el austríaco (Marko) Arnautovic; Biasin indicó que el tocopillano bien podría encontrar un espacio en la ofensiva interista.

“Dado que Lautaro siempre juega como titular, habrá que decidir quién jugará junto a él. No me sorprendería ver a Arnautovic empezar el miércoles. Atención: Sánchez no es lo último que tiene en mente (Simone) Inzaghi (entrenador de Inter). Cuando se habló de su problema, el técnico lo vio bien en Appiano (Gentile, complejo de entrenamiento de Inter), a pesar de su edad. Así Sánchez también encontrará su espacio”, afirmó.