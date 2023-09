Conquista de Alexis Sánchez ingresará a “Tierra Brava”: ex de Sebastián Ramírez habría tenido romance con el jugador

Romance el descubierto. Así se debería llamar esta historia que el sitio Infama lanzó este jueves y que causó impacto. Aseguran que Alexis Sánchez tiene una nueva conquista y es la nueva participante de “Tierra Brava” y expareja de Sebastián Ramírez, Camila Campos.

“Ya hace un tiempo Camilísima sería la nueva conquista de Alexis Sánchez, luego que ella terminara su relación con Sebastián Ramírez”, informó el sitio. Sin embargo, la periodista e influencer precisó que estaba abierta a encontrar el amor en el encierro.

“La relación estaría teniendo un quiebre luego que ella tomara la decisión de entrar a Tierra Brava”, aseguraron en Infama.

Storie Infama por Alexis Sánchez Captura Instagram

Su ex y los nuevos amores

Claramente Camila sabe que su ex, Tatám Ramírez, ingresó a Gran Hermano, desde donde salió con varias críticas por sus constantes peleas con Cony, la participante con la cual tuvo una breve relación que dio mucho que hablar en los medios y hasta se ganó denuncias en el CTNTV.

Por lo mismo, Publimetro le preguntó por las críticas que recibió su ex pololo Sebastián, quien fue acusado de “violento” en redes sociales por su forma de relacionarse con la joven bailarina del reality de Chilevisión.

“Algo vi, no entiendo muy bien qué pasó, no es algo que me tocó vivir a mi con él. Y si hay acusaciones prefiero yo no opinar al respecto”, contestó Camila sin decir mucho al respecto.

De todas maneras, pensando en los futuros galanes que conocerá en Tierra Brava, sí se explayó un poquito más.

“Yo considero que todos tienen su gracia de todas maneras. La verdad no me cierro a nada, me parece que Jhonatan (Mujica) es muy bonito”, dijo de entrada.

Pero también quiso agregar que “bueno, todos tiene su gracia. El casting de Junior por ejemplo, está muy gracioso, creo que me reiría mucho con él. Hasta el momento, insisto, todos tienen su gracia”, finalizó.