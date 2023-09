“Es muy bonito”: Camila Campos ya pone sus ojos en compañero de ‘Tierra Brava’

Camila Campos se hizo conocida como rostro emergente de los medios digitales de Canal 13, y especialmente por un segmento de redes sociales del matinal Tu día. Sin embargo, tras su salida del matinal, hizo noticia por ser pareja del polémico ex chico reality Sebastián Ramírez, quien en ‘Gran Hermano’ fue pareja de Cony.

Con estos antecedentes, Camilísima -como es conocida en redes sociales- fue confirmada este jueves 14 de septiembre como la nueva participante de Tierra Brava.

Tal como ella misma se presenta en las cuentas de Canal 13, es periodista y demuestra una gran personalidad. Sin embargo, desde Publimetro quisimos llamarla para preguntarle un par de verdades y tantear cómo se está preparando para este nuevo desafío televisivo: Ser una de las nuevas chicas reality de la conocida señal que ha producido los programas de este tipo más exitosos en Chile.

Sin miedo al reality

Partimos preguntándole a Camila cómo la convencieron de ingresar a este nuevo reality show, ya que se ha visto que en ‘Gran Hermano’, muchos influencers como ella salieron más desfavorecidos del encierro que con puntos extra para sus labores en redes sociales.

Al respecto comentó que “me parece que son cosas distintas, el proyecto de Tierra Brava para mí es un desafío, porque es un Reality no sólo de convivencia, sino que también de trabajo en equipo y eso me llama bastante la atención”, comentó.

“Además de que es una experiencia totalmente nueva para mí. Y bueno, no es que me hayan tenido que convencer sino que a mí me motivó por su génesis, entonces decidí entrar básicamente por eso”, agregó.

Su ex y los nuevos amores

Claramente Camila sabe que su ex, Tatám Ramírez, ingresó a Gran Hermano, desde donde salió con varias críticas por sus constantes peleas con Cony, la participante con la cual tuvo una breve relación que dio mucho que hablar en los medios y hasta se ganó denuncias en el CTNTV.

Por lo mismo, le consultamos por las críticas que recibió su ex pololo Sebastián, quien fue acusado de “violento” en redes sociales por su forma de relacionarse con la joven bailarina del reality de Chilevisión.

“Algo vi, no entiendo muy bien qué pasó, no es algo que me tocó vivir a mi con él. Y si hay acusaciones prefiero yo no opinar al respecto”, contestó Camila sin decir mucho al respecto.

De todas maneras, ella está soltera en estos momentos y pensando en los futuros galanes que conocerá en Tierra Brava, sobre los cuales sí se explayó un poquito más.

“Yo considero que todos tienen su gracia de todas maneras. La verdad no me cierro a nada, me parece que Jhonatan (Mujica) es muy bonito”, dijo de entrada.

Pero también quiso agregar que “bueno, todos tiene su gracia. El casting de Junior por ejemplo, está muy gracioso, creo que me reiría mucho con él. Hasta el momento, insisto, todos tienen su gracia”, finalizó.