“Comprendo su pega”: ex de Sebastián Ramírez defiende su rol en “Gran Hermano” y asegura que “quedamos en la mejor de las ondas”

Camila Campos, periodista e influencer en redes sociales, le deseó la mejor de las suertes a su expareja, Sebastián Ramírez, en el reality “Gran Hermano”, de Chilevisión, con quien aseguró haber tenido “una de las relaciones (amorosas) más importantes” de su vida.

Aunque reconoce no ser una seguidora del programa de telerrealidad del canal privado, la comunicadora de 34 años está al tanto de todos los pasos que su ex ha dado desde su ingreso al programa, desde la revelación del quiebre con ella hasta sus discusiones y peleas con integrantes del espacio y sus coqueteos con sus compañeras de encierro.

Elogios al rol de Ramírez en “Gran Hermano”

“La relación no estaba en su mejor momento”, reconoció Campos en conversación con lun.com, medio donde afirmó que el quiebre se dio “poco antes que a su ex le ofrecieran ingresar al reality”.

“Quedamos en la mejor de las ondas. Tal como Sebastián contó el primer día de su participación en el reality, nosotros pololeamos dos años y las niñas se sorprendieron”, contó Camila.

“Yo entiendo que esto es un juego, que este es el trabajo de Seba, siempre lo supe, lo acepté y lo acepto todavía. Sebastián va a jugar y ya es el segundo reality donde rompe los protocolos, en el sentido que en ‘Gran Hermano’ no podían entrar personas conocidas. Pero a él lo llaman para eso, para ser el alma de la fiesta, para jugar a ser el picarón, el jote. Él acepta, hace su trabajo y aquí estoy yo deseándole lo mejor y respetando su decisión. Le deseo que la rompa y que haga todo lo que tiene que hacer”, agregó la periodista, quien sólo tiene buenas palabras para Sebastián y la relación que ambos mantuvieron por años.

Camila Campos y Sebastián Ramírez. Fuente: Instagram @camilisima.

“El pololeo fue lindo y es una de las relaciones más importantes que he tenido. La gente de Instagram me escribe todo, jajajá. No me mandan videos, pero me cuentan todo, opinan y me preguntan si estamos juntos o no”, expone la periodista, quien con esa cantidad de información que recibe ya está al tanto de las andanzas de su ex.

“En este caso, Constanza es una conocida de él, yo la alcancé a saludar un par de veces en fiestas, en ese tipo de ambientes, y creo que ella me mandó saludos. Yo trabajé en televisión, hice de todo y sé cómo es el cuento. Sé que todos los personajes juegan un rol y el de Sebastián es súper conocido, evidente, obvio. Él va al ataque, al choque y yo entiendo cómo funciona la televisión por dentro”, dice. “La verdad, para mí no es un drama enterarme de lo que él hace en el encierro”, puntualiza.

“Esto se mezcla mucho con mi manera de ser. Como mujer, yo soy muy open mind, muy comprensiva, no soy tan cuática, y eso mezclado con lo que sé de televisión, perfecto. Yo comprendo la pega de Sebastián, lo conocí así y lo acepto así. Ahora, yo nunca he visto un reality. Nunca vi en acción al Seba, jajajá. Trabajaba en televisión y era absurdo que llegara a mi casa a ver tele”, finalizó.

