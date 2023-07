“Con la Fran García-Huidobro estudiamos en la escuela juntas, yo le soplaba”: La divertida frase de la ‘Pincoya’ que llamó la atención de los panelistas de “Gran Hermano”

Jennifer Galvarini protagonizó un cómico momento en la última transmisión “Gran Hermano”, en donde utilizó toda su imaginación para crear una divertida historia con rostros de la farándula, incluida la panelista del programa, Francisca García-Huidobro.

“La Paulina Rubio es amiga mía íntima, esa canción la hicimos entre las dos, ‘Yo no soy esa mujer’. Con la Pamela Díaz amigas poto y calzón, con la Francisca García-Huidobro estudiamos en la escuela juntas las dos, yo le soplaba para que se sacara buenas notas. Con todas esas cabras, todas amigas de años, lo que pasa es que acá tengo que hacer que no las conozco”, bromeó la concursante.

Tras viralizarse este momento en Twitter, el panelista Michael Roldán le mencionó este hecho a su compañera de canal: “Pincoya contando cómo le soplaba en el colegio a Fran García-Huidobro, el multiverso de Pincoya está cada día mejor”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo la Fran?

Acto seguido, Fran dedicó unos minutos de su domingo para responder esta divertida historia: “Acabo de hacer un paréntesis de ‘Gran Hermano’ porque está jugando la Católica y me entero del chiste de la Pincoya y encuentro que es un tremendo personaje”, aseguró.

“(Dijo) que me soplaba en el colegio, me encantaría porque aparte ella es menor que yo, eso tal vez ella no lo sabe”, comenzó explicando la panelista.

Finalmente, García-Huidobro contó que ella es “dos años mayor que la Pincoya, pero probablemente si ella hubiese sido compañera mía y me soplara en las pruebas, me habría ido muchísimo mejor. Así que, bueno. Saludo grande a mi compañera de colegio”, cerró.