“Me hizo sentir importante”: Matías Zaldivia recordó su conflictiva salida de Colo Colo y los motivos que tuvo para irse a la U

Matías Zaldivia ofreció esta semana una reveladora entrevista en la que entregó mayores detalles de su conflictiva salida de Colo Colo y los motivos que lo llevaron a firmar contrato con el archirrival del Cacique, Universidad de Chile.

Quien fuera uno de los referentes y excapitán de los albos por varias temporadas, sinceró en el canal de Youtube “Misión Deporte” la molestia que le provocó su abrupta salida del cuadro popular, principalmente porque aseguró que jugar por Colo Colo “fue muy lindo”.

La revelación de Matías Zaldivia

“Me tocó ganar muchos campeonatos. Estuve siete años ahí, conocí gente que hoy sigo teniendo relación, que fue excelente conmigo”, indicó el defensor argentino naturalizado chileno.

“Es una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, muchos partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador”, agregó.

Respecto de su arribo al cuadro universitario, Zaldivia recordó que tras su salida del Cacique, fue Manuel Mayo, gerente de Azul Azul, quien hizo los primeros acercamientos.

Mauricio Pinilla totalmente encantando con Matías Zaldivia: “Se ganó mi corazón y mi respeto, sobre todo por la actitud”

“El que pestañea pierde”: Johnny Herrera cree que Matías Zaldivia no debe volver al once titular de la U

“Me comentó cómo querían levantar al club”, explicó Zaldivia. “Me motivó mucho, porque quería volver a demostrar después de mi último año en Colo Colo, que no me tocó jugar tanto, volver a demostrar que estaba para jugar en el alto nivel”, señaló el zaguero, quien aseguró que tomó el desafío porque “era un reto para mí”.

Su interés en vestir la divisa universitaria, agregó Zaldivia, se incrementó gracias a un llamado telefónico que le hizo el actual entrenador del Chuncho, Mauricio Pellegrino.