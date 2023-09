“No le pega mucho a la bolita”: Vidal no se guardó nada para destrozar la labor de comentarista deportivo de Johnny Herrera

Arturo Vidal no tuvo elogiosas palabras para su excompañero en la selección chilena, Johnny Herrera, a quien le cuestionó su actual desempeño como comentarista deportivo en el canal de cable TNT Sports.

El mediocampista de Athletico Paranaense fue enfático en su última transmisión de Twitch para defenestrar las capacidades analíticas del ídolo y referente de la U, quien en su momento criticó en el programa “Todos somos técnicos” al entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, y al propio Vidal, por no haberlo reemplazado antes de su lesión en el empate (1-1) con Colombia.

No me gusta mucho. Me gustaba más como compañero, ahí cuando decía las cosas, pero ahora de fútbol no, poco que decir. — Arturo Vidal

Los descargos de Arturo Vidal

“Cuando jugaba en la selección, bien. Una buena persona, siempre decía las cosas directo, pero ahora como comentarista hablando de fútbol, no le pega mucho a la bolita. Hay que decirlo”, afirmó el formado en Colo Colo, según consignó este miércoles redgol.cl.

La molestia del seleccionado nacional, quien sigue sus primeros días de recuperación en Santiago luego de operarse de una “lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha”, llegó luego de la pregunta que uno de sus seguidores le hizo en el Live realizado anoche en la plataforma social.

Aprovechando la ocasión, y luego de enfatizar el poco talento de Herrera con el micrófono, el jugador nacional insistió en que “no me gusta mucho” el trabajo del golero.

“No me gusta mucho. Me gustaba más como compañero, ahí cuando decía las cosas, pero ahora de fútbol no, poco que decir”, aseveró Vidal, quien enfatizó en su deseo que Berizzo siga con “su trabajo en la selección”, pese a las críticas recibidas de parte de algunos hinchas y comentaristas deportivo, como Herrera.

“No salen estos tipos”: exmundialista argentino afirmó que tanto Vidal como Medel juegan al límite de su físico en la Roja

“Parecía técnico de liga o de barrio”: Johnny Herrera criticó sin piedad a Berizzo y le mandó un recado a Vidal tras empate de Chile

“El profe tiene que seguir, sí. Ninguna duda. Yo sé que la gente, he escuchado mucho ‘que lo cambien’, pero el proceso que está haciendo es muy bueno. Está haciendo algo que nadie sabe. Yo que escucho mucha gente que habla tanta tontera. Y claro, hay gente, hay hinchas que pueden hablar, sí. Tienen el derecho, no les pasa nada. Pero cuando uno vive ese proceso que está haciendo, de sacar jugadores en este país, que es súper difícil, tener 45 jugadores no es fácil. No sé si alguna vez se hizo en Chile, pero ahora se está haciendo. Sabemos que los de abajo, los que vienen, tienen mucho talento, y nos van a ayudar mucho en las Eliminatorias”, señaló el jugador.