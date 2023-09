“Hacía un gol cada 121 minutos”: Luka Tudor se la jugó con insólita comparación goleadora con Esteban Paredes

Luka Tudor realizó esta semana una particular comparación con el histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, de quien aseguró tener un mejor promedio de gol pese a no haber anotado la misma cantidad de veces durante su carrera profesional.

El formado en la UC, que se retiró de la actividad con sólo 28 años, luego de una adversa campaña en Colo Colo y una serie de problemas físicos que mermaron su rendimiento, reconoció en el programa “Sabor a gol”, de TNT Sports, que su efectividad en el arco fue mejor que la del histórico artillero de Colo Colo.

La comparación de Tudor con Esteban Paredes

“Esteban Paredes hacía un gol cada 144 minutos, yo hacía un gol cada 121 minutos”, afirmó Tudor, cuyo mayor hito en el fútbol chileno fue el haber anotado siete goles en un partido de la UC frente a Antofagasta, por el Campeonato Nacional, el 21 de noviembre de 1993.

Sin embargo, el retirado delantero reconoció en el espacio del canal deportivo que su registro no pudo ser mayor debido a su pronto retiro de las canchas. “No me puedo comparar por partidos, porque jugué menos (que Paredes), ya que me retiré a los 28 años”, agregó.

“Hasta el dedo en el c... me metieron alguna vez”: Luka Tudor lanza curiosa revelación al salir en defensa de Rodrigo Barrera

“Sabe mucho de fútbol”: hinchas se hacen un festín con vieja frase de Luka Tudor tras el despido de Holan

Otro de los temas que abordó el otrora goleador fue su discreto paso por el Cacique, el club donde Paredes escribió su imborrable historia de eficaz anotador, y en el que Tudor pasó sin pena ni gloria en 1997.

“En Colo Colo fui un desastre, me lesionaba en los entrenamientos, no jugué casi nada”, señaló el deportista, quien asumió “las puteadas” que recibió de parte de los hinchas albos.