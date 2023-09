Periodista de TVN sorprende en redes sociales con inesperada propuesta a Unión Española para reemplazar a Sebastián Pérez

Gonzalo Fouillioux se hizo eco esta tarde de la preocupación que existe en Unión Española luego de perder por el resto de la temporada a su arquero titular, Sebastián Pérez, quien tras sufrir una lesión en su mano derecha deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

Una sensible baja para el equipo hispano, que esta semana vio fracasar sus gestiones con el arquero uruguayo de Peñarol, Thiago Cardozo, quien finalmente no pudo llegar al club de Santa Laura por problemas administrativos.

Así las cosas, sin un arquero titular, pero con dos promisorias figuras en la portería como Juan José Echave y Alonso Montesinos, la danza de nombres de para reforzar al cuadro rojo llegaron desde la vereda del periodismo deportivo. En este caso, desde la tribuna que la actual figura de TVN tiene en redes sociales.

La propuesta de Gonzalo Fouillioux

En su cuenta de TwitterX fue donde Fouilloux recordó la actual situación contractual del internacional español David de Gea, quien luego de desvincularse de su anterior equipo, Manchester United, ha encontrado variados problemas para firmar por algún club europeo.

Con 32 años, y próximo a cumplir 33 en noviembre, el golero hispano incluso ha dejado en evidencia que de no conseguir un club en el el Viejo Continente en las siguientes semanas podría retirarse del fútbol, tal como lo consignó el periodista argentino Juan Pablo Varsky en la misma red social.

“¿Me vas a explicar a mí lo que es un trabajo en equipo?”: áspero debate entre Borghi y Fouillioux por la importancia de Brereton en la Roja

“Informa The Guardian que David De Gea evalúa retirarse en caso de no recibir una oferta satisfactoria para ser arquero titular en algún club. Quedó libre de Manchester United el pasado 1 de julio y rechazó una propuesta de Arabia Saudita. Cumplirá 33 años en noviembre”, publicó el rostro de Direct TV, cuya información fue replicada por Fouillioux, quien en un tono no tan serio clamó para que llegara al club de Santa Laura.

“¡Que venga a Unión!”, exclamó el comunicador nacional, quien gracias a su particular propuesta se llenó de comentarios en su publicación de TwitterX. La gran mayoría, de hinchas hispanos que incluso lo pidieron junto a Andrés Iniesta.