Arquero impacta al fútbol inglés al revelar la muerte de su esposa a tres meses de casarse: “Seguirás inspirándome todos los días”

Impacto en el fútbol inglés provocó la publicación que este domingo escribió el arquero de Derby County, Joshua Vickers, quien reveló en sus redes sociales que luego de tres meses de matrimonio, su esposa falleció a consecuencia de un agresivo cáncer.

El doloroso testimonio del portero que actúa en la tercera división de Inglaterra, defendiendo la camiseta de uno de los equipos más tradicionales del balompié británico, fue ampliamente compartido en plataformas digitales y generó las más variadas reacciones de usuarios de Instagram y clubes de la Premier League, como Arsenal, o la propia institución del futbolista.

La dura pérdida de Vickers por cáncer de su esposa

“He escrito y reescrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez las encontraré”, fue el primer párrafo de la publicación de Vickers, quien si bien no dio mayor información respecto del tipo de cáncer que acabó con la vida de su joven esposa Laura, aseguró que ella siempre mantuvo una actitud de valentía y resiliencia a su padecimiento.

“El martes por la tarde mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer”, avisó el arquero, quien no dudó en aseverar en su posteo de Instagram que “Laura es la persona más fuerte, valiente y cariñosa que he conocido”.

“A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, sin dejar que nada se interpusiera en su camino para pasar un buen rato y crear recuerdos para toda la vida. Hemos llorado, reído y bailado en momentos difíciles”, agregó.

