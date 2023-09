Arturo Vidal avisó la fecha en que finalmente dejará atrás su icónico look estilo mohicano: “Lo voy a cambiar”

Arturo Vidal sinceró este martes, en una entrevista con un youtuber chileno, la fecha en que le dirá adiós a su tradicional e icónico look estilo mohicano, y que le ha acompañado en gran parte de su carrera profesional en el fútbol.

Fue en un live de Cristián Donoso donde el seleccionado nacional, y actual mediocampista del Athletico Paranaense de Brasil, anunció el fin de su corte de pelo, que llegará una vez que se retire del fútbol.

El adiós de Vidal a su mohicano

¿Después de tu retiro, el peinado mítico sigue?”, le preguntó el youtuber a Vidal, quien no dudó ni un segundo a afirmarle que “no, yo creo que no seguiré con este corte”.

“Lo voy a cambiar, porque después tengo que cambiar un poco mi look, ahora lo uso porque soy futbolista”, señaló el formado en Colo Colo, quien recordó que su icónico mohicano “es una chapa que tengo de toda la vida, pero después ya me cambia, después es diferente mi forma de ver el fútbol”.

En su lugar, y considerando que Vidal aseveró en el streaming que desea seguir una carrera de entrenador -se tituló hace unos meses-, optará por un estilo “algo piola, un corte con algo de pelo arriba y piola”.

En la entrevista, Vidal también abordó otros temas más íntimos de su vida fuera de las canchas. Como su gusto por los caballos e hípica, y el compartir con sus amigos.

Arturo Vidal y el youtuber nacional, Cristián Donoso. Fuente: Captura de pantalla del canal de Youtube de Cristián Donoso.

“Me gusta hacer de todo, me gusta moverme mucho, me gusta estar con amigos, me gusta reírme mucho, me gusta mucho ahora jugar al (Call of Duty) Warzone, que eso ahora último estoy a full. Sí me gusta estar con mucha gente, me gusta compartir también, soy una persona que no le gusta estar solo”, dijo el futbolista, quien de todos modos anticipó que su retiro del fútbol profesional lo tiene previsto para muchos años más.

“Espero seguir en fútbol muchos años, sé que tengo 36 años en estos momentos, me operé de la rodilla, pero lo que vengo haciendo hace un par de años es tratar de alargar mi carrera, de durar lo más que pueda, gracias a Dios he sido siempre bueno físicamente, me he preparado para eso. Cuando yo sienta que mi cuerpo no me reacciona igual dejaré el fútbol pero ahora lo sigo disfrutando como un niño. Primero me estoy proyectando llegar hasta el Mundial de la mejor forma, ser un jugador importante, ser todavía un líder, ganar todavía cosas importantes en mi carrera, puede ser en mi equipo o la selección, y después veremos”, finalizó.