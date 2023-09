Guarello se puso generoso con la U: le dio unos tips a sus dirigentes para conseguir que Jorge Sampaoli regrese al club

La crisis deportiva que tiene a Universidad de Chile y sus hinchas al borde del colapso nervioso fue un tema que nuevamente abordaron los panelistas del programa “Deportes”, de radio Agricultura, quienes esta tarde se devanaron los sesos buscando soluciones para el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino.

Y fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien aportó una nueva hebra a la discusión, al entregarle una serie de tips a los actuales directivos de la U para enmendar el rumbo de cara a la próxima temporada.

La receta de Juan Cristóbal Guarello

Uno de ellos, el relacionado al nombre que a juicio del rostro de Canal 13 y Direct TV, debiera ser el encargado de asumir en la banca azul en reemplazo de Pellegrino: el casildense Jorge Sampaoli, por estos días con un pie y medio fuera de la banca de Flamengo de Brasil.

“Sampaoli demandará por cualquier cosa a Flamengo. Pero el tema de fondo de lo que quiero decir es lo siguiente: La U, ya que (Cristián) Aubert es amigo de esta dirigencia, de (Marcelo) Pesce y (Victoriano) Cerda, vayan a hablar con Sampa y le dicen: ‘Te necesitamos para el 2024′”, disparó Guarello, cuyas palabras fueron compartidas por Mauricio Pinilla y el periodista Cristián Caamaño, los otros panelistas del programa radial.

“Él les va a decir: ‘Yo valgo 800 millones’. ‘¿¡No! Voh (sic) ya ganaste plata. Vas a ganar plata en la medida que ganemos, porque tu carrera viene en bajada. En Argentina no te van a contratar, saliste mal de Sevilla, de Flamengo. En la U te aman, tienes carta blanca y tienes la capacidad de sacarle rendimiento a los jóvenes’”, prosiguió el comentarista deportivo, quien apeló a la ambición deportiva del casildense para que los directivos de Azul Azul logren su regreso al CDA.

“Acá no hay ni un cabrón, le sacas rendimiento a jugadores que parecen muertos y los hinchas lo aman y le van a llenar el estadio porque el próximo año sí van a jugar en el (Estadio) Nacional. ‘Ahí armamos algo, pero no me cambies el contrato todas las semanas’”, afirmó Guarello, quien incluso le puso nombre a los encargados de hacer las gestiones por la U con el estratego argentino.

“Para eso mandas a Victoriano (Cerda) que es bueno para eso y traes a Sampaoli. Este es el momento para que la U traiga de regreso a Sampaoli. O sea, que el primero de enero empezara a trabajar en la U; que vaya a conocer a todos los juveniles, que saque tres o cuatro joyas y les va a sacar la punta mal”, dijo.

“Eliges un par de jugadores subvalorados del fútbol chileno y le vas a sacar rendimiento y vas a quedar como rey porque vas a llenar todos los estadios. No vamos a ganar la Sudamericana de nuevo, pero capaz que la hace (ganar en el Monumental). Sería un golpe energético”, finalizó.