“Se distrae, anda contento y juega mejor”: abuelo de Nico Jarry explica el video viral de su bisnieto con Carlos Alcaraz

Horas antes de su avasallador debut en el ATP 500 de Pekín, China, donde esta madrugada venció por un doble 6/4 al griego Stefanos Tsitsipas (5° ATP), el chileno Nicolás Jarry (23°) se convirtió en viral de la redes sociales gracias al tierno video de su hijo mayor, Juanito, junto a número dos del ranking mundial, el español Carlos Alcaraz.

Un breve paleteo del menor con el jugador hispano -que también debutó con un claro triunfo en el torneo, al vencer por 6/4 y 6/3 al alemán Yannick Hanfmann (53°)-, con una raqueta y un balón de básquetbol, que enterneció a los usuarios de las redes y que provocó un alto impacto en los medios deportivos mundiales.

El aporte de Nicolás Jarry a la ATP

“Estaba en la sala de juegos del torneo. Carlitos jugaba al billar con su equipo y Juanito comenzó a tirarle la pelota y ahí siguieron los dos en un rato divertido”, contó la orgullosa madre del menor y esposa de Jarry, Laura Urruticoechea.

El relato de Laura fue confirmado este viernes por el abuelo del mejor tenista chileno, Jaime Fillol, quien en conversación con lun.com aseguró que lo de su nieto “es un aporte” para la competencia del ATP Tour.

Férreo defensor de la vida familiar en la alta competición deportiva, Fillol cree que lo hecho por el tenista español con su bisnieto sólo demuestra la sólida formación que tanto Nicolás como Carlos han tenido en su vida.

“Este es el aporte de Nicolás Jarry al contexto deportivo de la ATP. Aquí hay una distracción para Carlitos, al estar con un niño y jugar con él. Se da una buena relación. Efectivamente, humaniza el deporte. Esto les da una oportunidad a los jugadores en la parte humana, de comunidad y de relación con el otro”, agrega quien fuera el 14° mejor tenista del mundo en los albores de la década de los setenta.

“Ahí depende de cada persona. Esto es totalmente libre y flexible. La organización tiene que velar porque no se produzca una invasión o interferencia, aunque todo está normado, como los accesos, por ejemplo. Hay espacios para unas cosas y espacios para otras”, explica el extenista nacional.

“Esto mismo le pasó a mi hija Cecilia, la mamá de Nicolás. A Guillermo Vilas le gustaba mucho jugar con Cecilia. Ella comenzó a viajar conmigo desde que tenía dos meses”, puntualiza.

El hijo mayor de Nicolás Jarry, Juanito, se hizo viral gracias a este partido de básquet-tenis con el español Carlos Alcaraz. Fuente: Instagram @nicojarry.

“Así fue criado Nicolás y esto es una manera de vivir como grupo humano. Y, como le digo, todo está normado para que no se generen situaciones incómodas, aprovechamientos o despropósitos. Nicolás y Laura viajan como familia, por lo tanto el niño está con ellos. Otros tenistas ven esa relación y cómo se puede llevar a cabo una manera de vivir, en que no se van postergando los momentos, donde el resultado deportivo no pasa a ser la única razón por la cual se está viajando. Claro, si la persona lo desea, tiene los medios, y se dan las oportunidades para poder hacerlo. Ciertamente, formar una familia es una cosa importante para la sociedad y para todas las personas que tienen esa vocación”, insiste Fillol, quien valora el espontaneo gesto del tenista español.

“Quizás Alcaraz tiene hermanos pequeños o primos y ha tenido una relación cercana con niños. Entonces se distrae, juega, anda contento y juega mejor”, finaliza.